Pirati dei Caraibi: dopo Johnny Depp, la protagonista sarà una donna?

E' di qualche giorno fa la notizia che la Disney sta valutando la possibilità di realizzare un reboot di Pirati dei Caraibi. Ora però pare sia intenzionata anche a fare un cambiamento decisamente importante: eliminare il personaggio di Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp, e inserire al suo posto una donna. Una piratessa. Si tratterebbe di Redd che è già presente nella giostra ufficiale della saga.

A dire il vero sul rifacimento di La maledizione della prima luna, ancora non c'è nulla di ufficiale; si tratta infatti di un rumor pubblicato da Hybrid News e le uniche certezze sono che: sarà sempre a produrlo Jerry Bruckheimer, mentre alla sceneggiatura sono in trattativa gli autori di Deadpool, Rhett Reese e Paul Wernick. Altro dato da tenere in considerazione è che si sapeva da tempo che un possibile coinvolgimento di Johnny Depp sarebbe stato molto difficile. Così si era espresso a ottobre Stuart Beattie, autore dei precedenti script del franchising, il quale aveva rimarcato come Jack Sparrow farà sempre parte dell'eredità spirituale dei film.

E dire che all'inizio proprio la Disney era tutt'altro che soddisfatta dell'approccio di Depp al suo personaggio. "La Disney mi odiava. Stavano pensando a ogni modo possibile per liberarsi di me, per licenziarmi". Così ha ricordato in una intervista uscita a ottobre. Poi la casa di Topolino si è dovuta decisamente ricredere, tanto che l'attore è riuscito a conquistarsi anche una nomination all'Oscar.

Ricordiamo che da questa settimana Depp è in sala con il secondo capitolo della saga spinoff di Harry Potter, di cui è co-protagonista nel ruolo di Gellert Grindelwald. Nel cast del film - qui potete leggere la nostra recensione di Animali Fantastici 2 - ritroviamo Dan Fogler, Katherine Waterston ed Alison Sudol, mentre tra le new entry spiccano l'affascinante Jude Law, Zoë Kravitz, Callum Turner e Claudia Kim.