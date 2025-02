Pirati dei Caraibi: Johnny Depp tornerà nel ruolo del Capitano Jack Sparrow?

Nonostante il franchise di Pirati dei Caraibi abbia visto il suo fascino diminuire negli ultimi anni, i film della serie continuano a rappresentare un enorme successo commerciale per la Disney.

Johnny Depp ha avuto un ruolo fondamentale in questo trionfo, ma le accuse di violenza domestica mosse da Amber Heard e una serie di controversie legali hanno spinto lo studio a rivedere i propri piani per un sesto film della saga.

La carriera di Depp ha subito un'interruzione forzata, ma da allora l'attore ha cercato di tornare sulla scena, mentre la Disney ha continuato a lavorare al futuro del franchise. Non è ancora chiaro chi sarà il responsabile della nuova direzione della serie, ma sembra che la Disney voglia orientarsi verso un nuovo gruppo di pirati, escludendo il leggendario Capitano Jack Sparrow.

Johnny Depp in Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma

Negli ultimi anni, si è parlato con insistenza di un reboot della saga con Margot Robbie come protagonista. Tra i nomi che circolano come potenziali sostituti di Depp ci sono Ayo Edebiri, Austin Butler e Hailee Steinfeld.

Tuttavia, secondo quanto riportato recentemente da The DisInsider, sembra che Johnny Depp potrebbe tornare nel prossimo capitolo di Pirati dei Caraibi. Si dice che i Walt Disney Studios stiano preparando la produzione del film e, sebbene non ci siano ancora dettagli ufficiali, sembra probabile che Jack Sparrow tornerà in scena per la gioia dei fan.

Questa notizia sarà accolta positivamente da molti ammiratori della saga, poiché un film di Pirati dei Caraibi senza Depp e il suo Capitano Jack risulterebbe una sfida per la Disney.

Una saga che ha segnato un'era: il commento di Depp dopo l'allontanamento

La saga ha avuto inizio nel 2003 con La maledizione della prima luna, che ha incassato oltre 654 milioni di dollari a livello globale. Il successo del primo film ha portato a due sequel, Dead Man's Chest - La maledizione del forziere fantasma e Ai confini del mondo nel 2007. Nel 2011 è stato rilasciato Oltre i confini del mare, ma il franchise ha chiuso la sua corsa nel 2017 con La vendetta di Salazar, un capitolo che ha suscitato recensioni contrastanti.

Johnny Depp in una scena del film Pirati dei Caraibi: la maledizione del forziere fantasma

In merito alla decisione della Disney di allontanarlo dal ruolo di Jack Sparrow, Depp ha dichiarato: "_Ferito. Un dolore accecante. È stato come se qualcuno mi avesse colpito alla nuca con un'asse di legno. Il Capitano Jack Sparrow è un personaggio che ho creato da zero e al quale ho dato tanto di me stesso_".

L'attore ha aggiunto: "Nel lavorare a questi film, ho messo molto di me stesso, nel riscrivere dialoghi, scene e battute. Non riuscivo a capire come, dopo una lunga collaborazione e un rapporto professionale soddisfacente con la Disney, improvvisamente fossi diventato colpevole senza prova. Ho avvertito un forte e chiaro tradimento da parte di chi avevo sempre considerato come colleghi e partner di lavoro".