Pirati dei Caraibi - La Maledizione del Forziere Fantasma: Stasera in TV su Italia 1 il film con Johnny Depp

Pirati dei Caraibi - La Maledizione del Forziere Fantasma, stasera in tv su Italia 1 va in onda il secondo film della famosa saga sui pirati con Johnny Depp e Orlando Bloom.

Pirati dei Caraibi - La Maledizione del Forziere Fantasma andrà in onda stasera in tv, su Italia 1 alle 21.20, il secondo capitolo della saga di Pirati dei Caraibi iniziata nel 2003 che, ad oggi, conta cinque film con la probabile possibilità di un sesto.

Uscito nelle sale nel 2006, in Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma continuano le avventure di Jack Sparrow, Will Turner e Elizabeth Swan, stavolta alle prese con il famigerato bucaniere Davey Jones. Nel giorno del loro matrimonio, Will ed Elizabeth si ritrovano a fare i conti con la rabbia e la vendetta di lord Beckett, il quale vuole assolutamente mettere le mani sul capitano Jack Sparrow, anzi sulla sua bussola magica per trovare l'Olandese Volante, il galeone di Davy Jones. Jack Sparrow si trova, quindi, ad affrontare un nuovo intrigo a carattere soprannaturale: il capitano ha infatti un debito d'onore con Davey Jones, padrone degli oceani e per lui si profila un destino di dannazione ed eterna schiavitù nell'altro mondo, se non riuscirà a scrollarsi di dosso questo pericoloso avversario.

Il film, diretto da Gore Verbinski che torna alla regia dopo Pirati Dei Caraibi - La Maledizione della Prima Luna, vede nel cast Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Jack Davenport, Bill Nighy, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgård, Naomie Harris, Lee Arenberg, Mackenzie Crook e ancora una volta Geoffrey Rush.

Johnny Depp 'Sono quasi stato licenziato dal primo Pirati dei Caraibi'

Tra le varie nomination, Pirati dei Caraibi - La Maledizione del Forziere Fantasma ha ottenuto un Oscar, un BAFTA e un Satellite Award per i migliori effetti speciali.