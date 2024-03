Pirati dei Caraibi: Stellan Skarsgård si è rifiutato di usare la motion capture per il suo personaggio

Stellan Skarsgård ha preferito evitare la motion capture per interpretare Sputafuoco Bill Turner in Pirati dei Caraibi.

Dune - Parte Due è arrivato nelle sale questo fine settimana ed è stato accolto dalla critica più che positivamente. Inoltre è attualmente in cima alla classifica di Rotten Tomatoes con un punteggio del 94% per la critica e del 95% per il pubblico. La pellicola vede il ritorno di molte grandi star del primo capitolo, tra cui Stellan Skarsgård nel ruolo del Barone Harkonnen.

Mentre promuoveva il sequel di Dune, Skarsgård ha parlato con Business Insider di alcuni dei suoi iconici ruoli passati. Durante la chiacchierata, ad esempio, Skarsgård ha rivelato di essere stato l'unico attore a volere un vero e proprio costume di scena mentre interpretava Sputafuoco Bill Turner nella saga di Pirati dei Caraibi.

"Ero l'unico sul set a indossare delle vere protesi e a non usare la motion capture", ha rivelato Skarsgåard. "Tutti gli altri su quella nave si sono presentati cinque minuti prima dell'inizio delle riprese, si sono fatti mettere dei puntini sul viso e sono partiti. Io ero lì da sei ore. Ma il fatto è che mi piace. Mi piace vedere gli artisti dipingere, se ha senso", ha rivelato l'attore.

Dune - Parte Due

