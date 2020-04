Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo: la mappa svela un simpatico easter egg

La Disney ha svelato su Twitter un buffo dettaglio nascosto all'interno di Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo, in particolare su una mappa mostrata in una scena del film.

Naomie Harris, Geoffrey Rush, Johnny Depp e Orlando Bloom in una scena di Pirates of the Caribbean: At Worlds End

La Disney ha svelato su Twitter un easter egg nascosto all'interno di Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo, il terzo episodio del franchise. L'account ufficiale dello studio ha postato ieri un'immagine del film, avviando un thread sulla caccia agli Easter Eggs nelle produzioni dei diversi brand della Casa del Topo.

Alla conversazione hanno partecipato anche Disney Animation, Pixar, Marvel, Star Wars, Blue Sky e 20th Century Studios. Nel caso specifico dei pirati, è stato segnalato ai fan che la mappa usata dai protagonisti contiene un cosiddetto hidden Mickey, vale a dire un disegno che ricorda le fattezze di Topolino (o, a seconda dei casi, una vera e propria rappresentazione del personaggio). Non è l'unico dettaglio buffo "aziendale" nel film: già all'epoca dell'uscita era stato sottolineato che l'ubicazione della Fontana della Giovinezza, oggetto della missione nell'episodio successivo, corrispondesse alla sede di Disneyland, dove è stata inaugurata l'attrazione su cui si basano i lungometraggi.

Pirati dei Caraibi: 10 cose che (forse) non sapete sulla saga con Johnny Depp

Keira Knightley e Geoffrey Rush in una scena di Pirates of the Caribbean: At Worlds End

Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo, uscito nel 2007, doveva essere, all'epoca, il capitolo finale della trilogia dedicata alle avventure di Jack Sparrow, Will Turner ed Elizabeth Swann, ma il primo è tornato nei due episodi successivi e gli altri due appaiono nel quinto film. Il sesto episodio è attualmente in lavorazione, sempre con il produttore Jerry Bruckheimer al timone, e si parla di far tornare Sparrow, sempre con le fattezze di Johnny Depp, nonostante voci su un possibile riavvio del franchise con nuovi protagonisti. Il terzo episodio, l'ultimo diretto da Gore Verbinski, ha anche una particolarità legata al box office: a oggi, è l'ultimo film ad essere diventato l'incasso maggiore del suo anno di uscita senza superare la soglia del miliardo di dollari nel mondo, essendosi fermato a 963 milioni, una cifra inferiore al lungometraggio precedente e quello successivo. Per ora i cinque film usciti hanno incassato 4,5 miliardi di dollari al box office globale.