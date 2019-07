Pinocchio: il trailer del film di Matteo Garrone con Roberto Benigni

Ecco il primo trailer ufficiale di Pinocchio, il nuovo film di Matteo Garrone che sarà nelle sale italiane a Natale, come svelato dalla 01 Distribution alcune settimane fa.

Roberto Benigni/Geppetto è un neo papà in difficoltà nella clip di poco più di un minuto, alle prese con un figlio ribelle: Pinocchio. Nato burattino di legno, Pinocchio (il piccolo Federico Ielapi) scappa da ogni parte, passando da uno strano personaggio all'altro (a proposito: nel teaser trailer ci vengono mostrati tutti i protagonisti ma li avreste mai riconosciuti così truccati?), fino all'incontro con la bella fata Turchina a cui il burattino confesserà il più intimo desiderio: diventare un bambino in carne e ossa.

Come svelato dallo stesso regista in occasione di Cinè - Giornate estive di cinema di Riccione, Pinocchio è il suo film più ambizioso e quello dalla storia più "romantica": Matteo Garrone sognava di fare questo film dall'età di 6 anni (ora ne ha 50!), da quando cioè disegnò il primo storyboard. Per l'avventura che sognava da una vita, il regista di Dogman ha voluto accanto a sè il Premio Oscar Roberto Benigni, che interpreterà Geppetto mentre Pinocchio sarà interpretato dal piccolo Federico Ielapi.

Per quanto riguarda gli altri componenti del cast, ci sarà Gigi Proietti nei panni di Mangiafuoco, Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo in quelli del Gatto e la Volpe, Marcello Fonte sarà il Pappagallo, Alessio Di Domenicantonio Lucignolo, Davide Marotta il Grillo parlante, Paolo Graziosi Mastro Ciliegia ed Enzo Vetrano Faina. Matilda De Angelis, chiamata a interpretare la Fata Turchina, è stata costretta a rinunciare per l'accavallarsi di alcuni impegni lavorativi. Pinocchio, diretto da Matteo Garrone, è una coproduzione internazionale Italia-Francia ed è prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, con Recorded Picture Company, in associazione con Leone Film Group. Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution e in Francia da Le Pacte.