Pinocchio: lo storyboard artist di Matteo Garrone a Torino per una masterclass

Da oggi Pinocchio è al cinema, nel frattempo lo storyboard artist di Matteo Garrone, Giuseppe Liotti, annuncia la sua partecipazione a una masterclass che si terrà a Torino a marzo.

Il 19° GLOCAL FILM FESTIVAL (12 - 16 marzo 2020 al Cinema Massimo MNC, Torino), organizzato dall'Associazione Piemonte Movie, propone, come in ogni edizione, occasioni formative e incontri con i professionisti del campo dell'industria cinematografica. Dopo aver esplorato la sceneggiatura con Nicola Guaglianone, la regia con Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, il rapporto tra regista e attore con Francesco Ghiaccio e Marco D'Amore e la distribuzione del cortometraggio con Lights On è la volta dell'arte dello STORYBOARD CINEMATOGRAFICO.

La MASTERCLASS sarà tenuta da Giuseppe Liotti, autore degli storyboard del Pinocchio di Matteo Garrone, in uscita oggi. Lo storyboard artist, che ha realizzato sempre per Garrone anche le tavole di Reality e Dogman, oltre che quelle di Terraferma di Emanuele Crialese e 6 Underground di Michael Bay, sarà protagonista dell'intensa due-giorni che coinvolgerà i partecipanti nel workshop di sabato 14 e domenica 15 marzo negli spazi del CSC Animazione di Torino (via Cagliari, 42).

Verranno affrontati temi quali: lo storyboard - cos'è, cenni storici, a cosa serve e quando si usa; tecnica e stili di storyboard; dalla parola all'immagine - lo storyboard e la sceneggiatura; elementi di grammatica cinematografica. Le lezioni saranno integrate da aneddoti tratti dall'esperienza lavorativa di Liotti, con visione ed analisi di sequenze filmiche e relativi storyboard. Per i partecipanti sarà possibile inoltre assistere gratuitamente alla proiezione di uno dei film trattati nel corso, proiettato all'interno del programma del 19° Glocal Film Festival.

Per informazioni: info@piemontemovie.com.

