Pinocchio, Roberto Benigni e Matteo Garrone presto in Puglia per le riprese: tutte le location

Marica Lancellotti

Le riprese di Pinocchio sono ufficialmente iniziate e Roberto Benigni ha raggiunto Matteo Garrone sul set in Toscana. Presto però la troupe si sposterà in Puglia, dove le riprese andranno avanti per 6 settimane in luoghi diversi.

Dopo le tre settimane in provincia di Siena, il set di Pinocchio raggiungerà il Lazio per poi spostarsi al Sud in vista dell'estate, in Puglia, dove Matteo Garrone aveva già girato Il racconto dei racconti, e dove la troupe si sposterà tra diverse location. Noicattaro e il suo teatro più piccolo d'Europa saranno il palcoscenico perfetto per gli spettacoli di Mangiafuoco, interpretato da Gigi Proietti. La location è stata preferita all'ultimo momento al teatro Mercadante di Altamura proprio per le sue piccole dimensioni, che aiuteranno a dare l'idea di un Mangiafuoco come quell'enorme orco cattivo descritto nelle pagine di Collodi. Una masseria tra Ostuni e Fasano, invece, sarà il set in cui si andrà a ricostruire il Paese dei balocchi, delizia e futura croce di Pinocchio, interpretato dal piccolo Federico Ielapi, e in cui vedremo sicuramente muoversi il Gatto e la Volpe di Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo. La casa della fata dai capelli turchini si troverà vicino Monopoli, stessa location in cui ritroveremo un disperato Geppetto (Roberto Benigni) alla ricerca del figlio. Polignano a Mare, uno dei luoghi più suggestivi al mondo, sarà teatro di una delle scene più complesse e spettacolari: quella in cui Geppetto e Pinocchio vengono imprigionati nel ventre della balena. Dopo il salvataggio il set si sposterà nelle Murge, tra Altamura, Gravina e Spinazzola, dove assisteremo alla "conversione" di Pinocchio da degno compare di Lucignolo a bambino giudizioso.

In previsione dell'arrivo del mastodontico Pinocchio (co-produzione internazionale tra Francia, Italia e Gran Bretagna), in Puglia sono cominciati, proprio a Noicattaro, i casting per le comparse: la Oz Film è alla ricerca di donne e uomini tra i 18 e i 70 anni, bambini e bambine tra i 7 e i 12. Tutto comincia a prendere forma, dunque, per un'uscita prevista non prima del 2020.