Pinocchio: Robert Zemeckis sarà il regista del film live action della Disney

Pinocchio avrà un remake live action prodotto dalla Disney e il regista Robert Zemeckis ha accettato il compito di occuparsi del progetto.

Il filmmaker sarà coinvolto nella realizzazione del lungometraggio in veste di regista e co-sceneggiatore. Lo script della nuova versione di Pinocchio sarà infatti firmata in collaborazione con Chris Weitz, rielaborando la precedenza bozza che era stata realizzata con Simon Farnaby.

Al centro della trama, come accaduto con il classico animato del 1940, ci sarà il burattino di legno che prende magicamente vita grazie al desiderio del suo creatore, e padre, Geppetto, cercando poi in tutti i modi di diventare un bambino vero.

La produzione del progetto sarà curata da Depth of Field di Andrew Miano e Weitz.

Il lavoro sul progetto sembra inizierà negli ultimi mesi del 2019, dopo gli impegni di Robert Zemeckis con Streghe, il film tratto dal romanzo di Roald Dahl che debutterà nelle sale americane il 9 ottobre.

Pinocchio al cinema, da Walt Disney a Matteo Garrone