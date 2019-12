Pinocchio: a Pietrasanta la mostra inedita in occasione dell'uscita del film di Matteo Garrone

Pinocchio di Matteo Garrone sta per fare il debutto al cinema e Pietrasanta si prepara ad accoglierlo con una mostra inedita dal titolo "Il giro del mondo con PInocchio", curata dall'Associazione culturale B-Side: le avventure del famoso burattino creato da Carlo Collodi nel 1883 rivivranno non solo sul grande schermo del Cinema Comunale ma anche nel corridoio dell'ingresso, allestito appositamente, in oltre 50 pezzi inediti della collezione di Elio Marracci.

Si tratta di una mostra unica e inedita che mette assieme edizioni storiche, illustrazioni, traduzioni in diverse lingue del romanzo: in esposizione da giovedì 19 fino al 26 Dicembre in orario di proiezione cinematografica ci saranno, tra le altre, le edizioni storiche del 1954, del 1961, del 1969 e del 1981 della favola del burattino con il naso lungo, illustrate dai primi disegnatori che si sono cimentati con il romanzo di Collodi, come Carlo Chiostri e Attilio Mussino. Non mancheranno anche alcune edizioni curate da Disney e dal celebre autore Jacovitti.

Tra le edizioni illustrate da artisti contemporanei quella di Lorenzo Mattotti, regista del film di animazione La famosa invasione degli orsi in Sicilia e il fumetto adattato dal "Dio dei Manga" Osamu Tezuka. Tra gli oggetti di culto anche i vinili e gli audiolibri della favola (a partire dalla celebre versione di Paolo Poli), colonne sonore e locandine originali dei film e delle opere di finzione ispirate a Collodi, burattini, action-figures, modellini in legno. La collezione fa parte delle opere appartenenti al viareggino Elio Marracci, classe 1979, grande appassionato di fumetti (collabora con siti e riviste specializzate) musica e cinema, nonché uno dei più grandi collezionisti in Italia di Pinocchio. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura del cinema dal 19 al 26 Dicembre.

Pinocchio, uno dei film più attesi di Natale 2019, arriverà al cinema dal 19 dicembre.