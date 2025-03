Pino Daniele mai raccontato nel documentario di Francesco Lettieri, Pino, al cinema il 31 marzo, 1 e 2 aprile

Il lato nascosto di Pino Daniele in un film su di lui che raccoglie le testimonianze inedite di star e colleghi, da Fiorello a Vasco Rossi, da Tullio De Piscopo e Tony Esposito a Eric Clapton, per celebrare i 70 anni dalla nascita e i 10 dalla scomparsa.

Pino Daniele come non l'avete mai visto in un documentario di Francesco Lettieri, Pino, in arrivo al cinema come evento speciale con Lucky Red il 31 marzo, l'1 e il 2 aprile.

Prodotto da Grøenlandia, Lucky Red e Tartare Film, il documentario racconta il mondo interiore del cantautore e chitarrista ricostruendone il percorso personale e professionale. Il regista Francesco Lettieri si avvale della collaborazione di Federico Vacalebre, giornalista e critico musicale, per ripercorrere le tracce di un Pino ancora non raccontato, servendosi di video mai diffusi di concerti, backstage e sale d'incisione, inediti musicali, foto degli album di famiglia, appunti tratti dal diario e strumenti musicali.

Un immersione nella vita del cantautore, ripercorrendo i luoghi da lui amati, Toscana, Roma e Milano, oltre alla natia Napoli, grazie alle voci di chi lo ha amato e ha collaborato con lui. Il film contiene, infatti, una serie di interviste ad artisti quali Rosario Fiorello, Jovanotti, Vasco Rossi, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, ma anche James Senese, Rosario Jermano, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, star internazionali come Eric Clapton e poi amici di infanzia, parenti e discografici.

Francesco Lettieri e Federico Vacalebre con il musicista James Senese

I luoghi di Pino Daniele

Oltre alle interviste e alle voci di chi lo ha accompagnato nella sua vita e nella sua carriera, il film contiene una selezione dei videoclip ambientati nella Napoli di oggi, perché i protagonisti dei suoi testi camminano ancora per i vicoli di Napoli e le canzoni di Pino sono ancora in grado di raccontarli, di raccontare la Napoli del presente e di quello che diventerà.

Francesco Lettieri, anche lui napoletano, ha scelto, infatti, di raccontare Pino Daniele anche e soprattutto attraverso la Napoli di oggi, girando ex novo i videoclip di alcune sue canzoni e inserendoli all'interno del racconto.

Scritto da Federico Vacalebre e Francesco Lettieri, la fotografia del documentario è curata da Salvatore Landi. Il progetto vanta la collaborazione con la Fondazione Pino Daniele Ets che ha riconosciuto al documentario il sigillo "70/10 Anniversary", un marchio distintivo assegnato esclusivamente a eventi, progetti e manifestazioni che, oltre a rendere omaggio alla memoria di Pino Daniele, rappresentano un valore significativo e un contributo rilevante alla sua eredità musicale e culturale, in occasione dei 10 anni dalla sua scomparsa e dei 70 anni dalla sua nascita.