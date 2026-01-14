Pillion - Amore senza freni: l'esclusivo poster italiano del film con Alexander Skarsgård

Un amore (im)possibile raccontato con ironia e sensualità. Pillion - Amore senza freni arriverà nei cinema il 12 febbraio con I Wonder Pictures per festeggiare un san Valentino diverso e Movieplayer.it lo celebra mostrando in esclusiva la locandina italiana che ritrae i protagonisti Alexander Skarsgård ed Harry Melling in posizione, rispettivamente, di dominio e sottomissione.

L'opera prima di Harry Lighton è una vera e propria rivelazione. La pellicola racconta la strana relazione tra il timido e mammone Colin (Melling), trentenne gay vergine che vive coi genitori, e l'aitante e misterioso motociclista Ray (Skarsgård), amante del sadomaso e dominatore. Il film è ricco di sorprese e trovate curiose e divertenti, ma contiene anche scene di sesso esplicito piuttosto spinte. Tenerezza e brutalità fuse in un'unica intrigante pellicola.

La locandina italiana in esclusiva

La locandina italiana di Pillion - Amore senza freni

Di cosa parla Pillion - Amore senza freni

Come anticipato nella nostra recensione di Pillion, l'esistenza di Colin, timido e introverso, viene travolta dall'incontro con Ray, carismatico e fascinoso leader di un gruppo di bikers. Tra i due si instaura presto una relazione sadomaso che Ray nel ruolo del dominatore e Colin in quelli del suo devotissimo sottomesso. Una storia d'amore atipica, inconsueta e travolgente si consumerà tra i due sconvolgendo i loro equilibri.

"Mi è stato inviato il romanzo da cui è tratto il film, Box Hill di Adam Mars-Jones. L'ho trovato al contempo sensuale, divertente, toccante e profondamente stimolante. Ho subito sentito un legame intenso con le psicologie dei due protagonisti. Pur sapendo che l'adattamento avrebbe richiesto cambiamenti significativi, Adam mi ha concesso completa libertà creativa, permettendomi di esplorare qualsiasi direzione desiderassi" ha rivelato il regista Harry Lighton.