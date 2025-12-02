Una battaglia dopo l'altra miglior film ai Gotham Awards 2025, tre premi a Jafar Panahi

I colpi di scena non sono mancati durante la 35° edizione dei Gotham Awards, che inaugura la stagione dei premi cinematografici e ha visto Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, premiato come Miglior Film. Questa è stata l'unica vittoria su sei candidature per la pellicola.

Ben tre premi - Miglior Film Internazionale, Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura Originale - sono andati a Un semplice incidente di Jafar Panahi, Palma d''Oro al Festival di Cannes 2025 nonché candidato dalla Francia agli Oscar 2026 come il Miglior Film Internazionale. Purtroppo il riconoscimento è arrivato nello stesso giorno in cui Panahi è stato condannato dal tribunale di Teheran a un anno di carcere e al divieto di lasciare il Paese per due anni con l'accusa di propaganda contro il regime.

Una scena di Un semplice incidente

Tante sorprese e qualche colpo di scena

Presentato dal Gotham Film & Media Institute e tenutosi all'Hotel Cipriani Wall Street, questo è il terzo anno della manifestazione da quando l'organizzazione ha rimosso i limiti di budget per l'eleggibilità. In precedenza, il budget di un film non poteva superare i 35 milioni di dollari per essere considerato idoneo.

Tra i riconoscimenti più sorprendenti si segnalano My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow, autodistribuito, diretto e prodotto da Julia Loktev, premiato come Miglior Documentario, e Pillion - Amore senza freni, romance sadomaso gay targato A24, che ha vinto il premio per la Miglior Sceneggiatura Non Originale andato allo sceneggiatore e regista Harry Lighton.

Alexander Skarsgard e Harry Melling in Pillion

Un riconoscimento è andato anche a Frankenstein di Guillermo del Toro, che ha provocato il pubblico ribadendo il suo "Vaffanculo" all'intelligenza artificiale, mentre un esilarante Adam Sandler ha reso omaggio - insieme alla co-sceneggiatrice di Jay Kelly Emily Mortimer - al regista del film Noah Baumbach.

La lista completa dei vincitori dei Gotham Awards 2025