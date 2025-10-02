Alexander Skarsgård sulle scene di sesso gay in Pillion: "Se mostri un pene in primo piano c'è un motivo"

Da buon svedese, Alexander Skarsgård si sente a suo agio col proprio corpo e non prova imbarazza per l'alto tasso di scene di sesso grafiche in Pillion, pellicola diretta da Harry Lighton che vede Harry Melling nei panni di Colin, giovane omosessuale che stringe una relazione di sudditanza sessuale con un carismatico leader di una gang di motociclisti di nome Ray (Skarsgård).

"Ho scoperto che in questo caso non è poi così rilevante il mio background. Voglio dire, ho un figlio, ma cosa ho fatto in passato, con chi sono stato, uomini, donne... Per me, l'importante era che questa fosse l'opportunità di raccontare una storia su una sottocultura che non avevo mai visto rappresentata in questo modo, con così tanta autenticità", ha detto Skarsgård durante un'ospitata allo Zurich Film Festival.

"La mia esperienza di visione di questo tipo di film è avvenuta con Cruising, pellicola con Al Pacino che mostra il lato oscuro di New York City, pericoloso, omicida e spaventoso. I gay vestiti di pelle fanno paura. Non sono Ray, ma ho un po' di esperienza in quel mondo e so che non è la rappresentazione veritiera."

L'esperienza col coordinatore d'intimità

Per le scene di sesso in Pillion, Alexander Skarsgård e Harry Melling hanno lavorato col coordinatore d'intimità Robbie Taylor Hunt.

"Non si trattava tanto di essere sicuri di sentirci a nostro agio, eravamo fin troppo a nostro agio. Ma c'è una narrazione drammatica in queste scene, il che non è sempre vero. Spesso trovo il sesso sullo schermo piuttosto noioso. Di solito, tutta la tensione si concentra prima di quel momento, e poi, una volta che la coppia è a letto... Durante il compleanno di Colin e quella scena dell'orgia, accadono molte cose a livello emotivo", ha osservato Skarsgård. "Volevamo che fosse goffo e strano. Sullo schermo spesso sembra un balletto, ma il sesso può essere imbarazzante e divertente."

L'attore ha apprezzato il fatto che il regista non sia andato troppo per il sottile nella rappresentazione del sesso. "Ha abbracciato la sua goffaggine. Tutti questi personaggi erano completamente sviluppati e le scene di sesso non erano fini a se stesse. Abbiamo girato molte più scene esplicite di quelle che avete visto. Il regista ha fatto un ottimo lavoro nel calibrarle. Non si evita di farlo perché 'Oh, non possiamo mostrare uomini che fanno sesso', ma non si mostra nemmeno un primo piano di un pene solo perché si può, per l'effetto shock. Penso che a mia madre piacerà questo film, che parla di motociclisti gay e di una relazione sadomaso. Rappresentato con la giusta dose di rispetto, ma non troppo."