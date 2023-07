Piggy: una clip esclusiva dell'horror rivelazione spagnolo

I Wonder Pictures ha svelato una clip esclusiva in italiano di Piggy, horror spagnolo diretto da Carlota Pereda. Un piccolo fenomeno che, dopo aver ottenuto sei candidature ai Goya in Spagna, ha inanellato nel corso del 2022 una serie di fortunati passaggi nei principali festival internazionali - tra cui le anteprime al Sundance 2022 e come evento speciale ad Alice nella Città alla Festa del Cinema di Roma 2022 - ricevendo il plauso della critica.

Protagonista di Piggy è Sara (Laura Galán), adolescente sovrappeso vittima di bullismo da parte una cricca di ragazze coetanee. A osservare l'ennesimo abuso, un uomo misterioso che darà una svolta inaspettata alla vita della ragazza. Posta di fronte all'opportunità di vendicarsi del costante e gratuito body shaming, Sara dovrà decidere se essere complice di un terribile segreto o far prevalere il comune senso etico e morale.

Piggy di Carlota Pereda sarà nelle sale italiane dal 20 luglio distribuito da I Wonder Pictures.

Da Pantafa a Babadook: la figura della madre negli horror

La sinossi di Piggy

L'adolescente Sara è schernita e bullizzata costantemente dai suoi coetanei. Incompresa anche dalla sua stessa famiglia, la ragazza vive un'esistenza isolata. Ma quando, dopo l'ennesimo abuso da parte di alcune compagne, avrà l'inaspettata occasione di vendicarsi delle sue aguzzine, scoprirà quanto può essere semplice passare da vittima a carnefice.

Tra Carrie e Non aprite quella porta, Piggy è uno slasher psicologico mozzafiato, inquietante e sanguinario splendidamente diretto dalla nuova maestra dell'horror iberico Carlota Pereda e sorretto dalla feroce interpretazione di Laura Galán.