Isabelle Huppert, Michel Gondry e Nicolas Cage: ecco il listino 2023 di I Wonder Pictures

Il secondo semestre del 2023 si prospetta molto interessante e ricco di sorprese anche per I Wonder Pictures, che come sempre ci porta titoli provenienti dai festival di tutto il mondo.

Il secondo semestre del 2023 si prospetta molto interessante e ricco di sorprese anche per I Wonder Pictures, che come sempre ci porta titoli provenienti dai festival di tutto il mondo. Ecco quindi il listino 2023 di I Wonder Pictures.

Selezioni da Venezia, Roma, Berlino e Sundance

Dal programma di Venezia 2022 spazio a Isabelle Huppert e il suo La verità secondo Maureen K., diretta da Jean-Paul Salomé: Maureen Kearney viene trovata in casa sua legata a una sedia, con una lettera A incisa sulla pancia. Sconvolta, non ricorda nulla dell'aggressione. Le indagini sono serrate, vista la gravità dei fatti. Ma man mano che emergono nuovi elementi, nella mente degli inquirenti inizia a crescere un dubbio, e da vittima Maureen si ritrova a essere la prima sospettata.

Rheingold: una scena del film

Da Roma 2022 arriva Rheingold di Fatih Akin (La sposa turca, Soul Kitchen): il film è in tutto e per tutto un biopic dedicato a un controverso quanto complesso personaggio della cultura pop tedesca, Xatar. Prima di imporsi nel mercato musicale e scalare le vette delle classifiche con il suo rap, Hajabi è stato infatti un criminale. Nato sotto le bombe da padre compositore e madre ribelle, la primissima infanzia di Giwar è trascorsa tra fughe, prigionie e torture dei genitori, fino all'asilo politico in Germania.

Da Berlino 2022, invece, troviamo 20.000 specie di api di Estibaliz Urresola Solaguren, vincitore del premio alla Migliore Attrice per la piccolissima Sofía Otero. Al centro della storia Cocó, otto anni, che non si riconosce nel suo nome e nel suo aspetto. Sua madre Ane decide di recarsi nella casa della sua infanzia, dove sua madre Lita e sua zia Lourdes vivono grazie all'allevamento di api: questa vacanza cambierà le vite di tutti loro. A gennaio 2024 arriverà nelle sale La quercia e i suoi abitanti di Laurent Charbonnier e Michel Seydoux, documentario che ha per protagonista tutta la fauna che gira intorno alla mastodontica quercia protagonista del titolo.

Locandina di Piggy

Dal Sundance Film Festival arriva un film che promette di diventare velocemente un vero e proprio cult: Piggy di Carlota Pereda racconta la storia di un'adolescente sovrappeso che è vittima di bullismo da parte di un gruppo di ragazze cosiddette "fighe". Un giorno, mentre torna verso casa, si rende testimone di un crimine efferato. La sua reazione a quello che vedrà cambierà totalmente il resto della sua vita... in meglio o in peggio?

Isabelle Huppert: da Elle a L'avenir, le 10 migliori performance dell'attrice francese

Ciné 2023: intervista a Emanuela Ceddia di I Wonder Pictures

La selezione da Cannes 2023

Le règne animal: una scena del film

Dal Festival di Cannes, I Wonder Pictures pesca a piene mani e lo fa con grande varietà di generi. Il primo titolo ad arrivare è Cile - Il mio paese immaginario di Patricio Guzman, che sarà un evento disponibile nelle sale dall'11 al 13 settembre 2023: al centro del racconto le proteste di piazza che hanno infuocato il Cile dall'ottobre del 2019. Arriverà in Italia anche il film di apertura della sezione Un Certain Regard The Animal Kingdom, opera seconda di Thomas Cailley dopo il celebrato The Fighters - Addestramento di vita. In un mondo affetto da misteriose mutazioni che trasformano alcuni esseri umani in animali, François tenta di ritrovare sua moglie - scomparsa dopo aver manifestato i sintomi della mutazione - con l'aiuto del figlio sedicenne, Emile. L'impresa cambierà per sempre le vite di entrambi.

Da Cannes 2022 arriva un film molto apprezzato che finora non aveva trovato una via di fuga: La moglie di Tchaikovsky, diretto da Kirill Serebrennikov, è ambientato nella seconda metà del XIX secolo e racconta la storia difficile, faticosa e lacerante tra Pyotr Tchaikovsky (Odin Lund Biron) e sua moglie Antonina Miliukova (Alyona Mikhailova). I due, sposati per quasi venti anni, hanno condiviso momenti ai limiti del drammatico, soprattutto quando verrà fuori l'omosessualità del compositore...

I Wonder Pictures festeggia il ritorno di Michel Gondry portando in sala il 16 novembre 2023 il suo Il libro delle soluzioni, presentato quest'anno alla Quinzaine des Cinéastes. Il film, con Pierre Niney, Blanche Gardin, Françoise Lebrun, Frankie Wallach, Camille Rutherford e Vincent Elbaz, è in parte autobiografico e racconta la storia di un giovane regista che non riesce a terminare il suo nuovo film. Incline a grandi scatti d'ira e a strane reazioni nei confronti di chi lo circonda, si rinchiude in se stesso, si emargina e allontana tutta la sua squadra rendendo il suo lavoro sempre più radicale. Decide di andare in una casa lontana dalla città per chiudere il suo ultimo lungometraggio, che ormai sembra essere quasi maledetto.

The Zone of Interest: una foto del film

Uno dei colpacci della stagione è La zona d'interesse, il film di Jonathan Glazer vincitore a Cannes 2023 del Gran Premio Speciale della Giuria che arriverà nelle nostre sale il 25 gennaio 2024. Il regista di Birth - Io Sono Sean e Under The Skin firma il suo primo lungometraggio in lingua non inglese, ispirato all'omonimo romanzo di Martin Amis. Un uomo e sua moglie tentano di costruire una vita in un luogo apparentemente da sogno, con una famiglia e una quotidianità perfetta, ma l'uomo in questione è Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la villa con giardino in cui vivono è situata proprio al di là del muro del campo di concentramento.

The Sweet East è l'ultimo titolo di questo listino ottenuto dal Festival di Cannes 2023, precisamente dalla Quinzaine des Cinéastes: il film di Sean Prince Williams vede nel cast il Jacob Elordi di Euphoria e racconta la storia della giovane Lillian, una liceale che decide di scappare proprio durante una gita con la sua classe. Durante questa fuga si imbatterà in tantissime realtà che raccontano l'America di oggi - e forse di sempre - dai suprematisti agli islamisti, finendo in un vortice ai limiti del delirio.

The Zone of Interest, la recensione: l'orrore di un'inconcepibile normalità

Titoli inediti per I Wonder

Lacci: una scena del film con Alba Rohrwacher

Ma I Wonder Pictures dà spazio anche a film inediti. Arriva in sala il 7 settembre 2023 L'invenzione della neve di Vittorio Moroni con Elena Gigliotti, Alessandro Averone, Anna Bellato: al centro della storia Carmen, giovane ragazza dal passato difficile, mamma della piccola Giada, 5 anni, che però è stata affidata al padre. La donna non accetta questa realtà e farà di tutto per non far ripetere alla figlia la sua stessa storia. Il 14 settembre 2023 arriva La morte è un problema dei vivi, il film finlandese - coproduzione italiana - di Teemu Nikki con Pekka Strang, Jari Virman, Elina Knihtila, Hannamaija Nikander, Pihla Penttinen e Iivo Tuuri: Risto e Arto, uno ludopatico e uno con una capacità cerebrale minore della media, sono due autisti di carri funebri che recuperano i corpi delle persone venute a mancare nelle circostanze meno classiche. In arrivo un altro titolo italiano, Mi fanno male i capelli di Roberta Torre (Le Favolose), con Alba Rohrwacher e Filippo Timi: la pellicola si ispira liberamente a Monica Vitti, visto che la protagonista si chiama proprio Monica, che dopo aver perso la memoria prova a ridare un senso alla propria vita tramite i personaggi dei film di Monica Vitti.

Running With the Devil: Nicolas Cage in una scena del film

Dopo il boom di Quasi amici, tornano Olivier Nakache e Éric Toledano grazie a Un anno difficile, con Jonathan Cohen, Noémie Merlant, Pio Marmaï: al centro della trama due amici incorreggibili, Albert e Bruno, pieni di debiti e dalle vite a dir poco disastrose. I due decidono di entrare nel mondo delle associazioni - soprattutto per ottenere cibo gratis - ma si ritroveranno in una serie di situazioni imprevedibili, tra attivismi e estremismi di ogni tipo. Nicolas Cage, uno dei nuovi miti del popolo cinefilo e del web, torna in sala con Dream Scenario: il film, prodotto da Ari Aster e molto apprezzato nelle prime proiezioni di anteprima, è scritto e diretto da Kristoffer Borgli (Sick of Myself), in scena c'è un professore che diventa una celebrità dopo essere apparso nei sogni di tutti. Chiude il listino The Beast di Bertrand Bonello (Nocturama), con Léa Seydoux e George MacKay: ci troviamo in un futuro non troppo remoto in cui le emozioni sono diventate una minaccia. Gabrielle decide di purificare il suo DNA in una macchina che la farà immergere nelle sue vite passate per eliminare tutte le emozioni forti. Poi incontra Louis e sente con lui una fortissima connessione, come se lo avesse sempre conosciuto.

Ecco il listino di I Wonder Pictures 2023: