Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F è uno dei film più costosi mai prodotti da Netflix, svelato il budget

Parlando di budget esorbitanti, Netflix non è seconda a nessuno e a quanto pare anche Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F difenderà questa reputazione.

Quarto film del franchise, Axel F arriverà a 30 anni di distanza dall'ultimo capitolo, uscito nel 1994. Eddie Murphy tornerà nei panni di Axel Foley, mentre Joseph Gordon-Levitt sarà il detective Bobby Abbott e Kevin Bacon il capitano Cade Grant. L'uscita è prevista per il prossimo 3 luglio.

Sebbene siano passati decenni dall'ultima uscita, il franchise ha potuto contare su un notevole sostegno. Secondo quanto riportato da Deadline, il budget è di 150 milioni di dollari, il che lo rende già uno dei film più costosi di Netflix.

Record di budget per il franchise di Beverly Hills Cop

Non ci sarà un'uscita nelle sale, poiché il film sarà distribuito direttamente sulla piattaforma di streaming. Il precedente budget più alto nella storia della saga erano stati i 70 milioni di dollari di Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills III.

Il franchise non si è mai avvicinato neanche lontanamente all'enorme budget di Axel F. L'originale aveva un budget di soli 13 milioni di dollari e fu in grado di incassare 234 milioni di dollari. L'incredibile successo ha generato un franchise dai costi progressivamente crescenti. Il sequel ebbe un budget di 27 milioni di dollari, mentre Beverly Hills Cop III arrivò a 70 milioni di dollari. Il secondo film ebbe ancora successo, ma il terzo incassò solo 199,2 milioni di dollari. Questo "fallimento" ha fatto sì che il franchise si interrompesse per 30 anni.

Vedremo che risultati otterrà Axel F, ovviamente in termini di visualizzazioni in streaming, dato che la pellicola non arriverà nelle sale come le precedenti tre e quindi non potrà contrare sugli incassi al box-office.