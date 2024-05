Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, il personaggio di Joseph Gordon-Levitt svelato in una nuova foto

Joseph Gordon-Levitt sarà una delle novità nel nuovo Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, con Eddie Murphy che torna sul grande schermo con il ruolo dell'agente di polizia interpretato per la prima volta nel film Beverly Hills Cop del 1984. Il prossimo lungometraggio, targato Netflix, è diretto da Mark Molley, e presenta una serie di nuovi personaggi tra cui quello di Gordon-Levitt, Bobby Abbott, nuovo partner di Foley.

Il magazine Empire ha pubblicato una nuova immagine del film che mostra proprio Bobby Abbott in azione. Joseph Gordon-Levitt ha dichiarato che il suo personaggio è decisamente il più serio della coppia:"È un po' rigido. Sono un vero poliziotto di Beverly Hills mentre Axel Foley è un poliziotto di Detroit che si trova a Beverly Hills ma non è una semplice spalla comica. Anche io faccio la mia parte. Non sarei all'altezza di questa folle opportunità se non avessi anche io i miei momenti. Abbiamo fatto delle cose davvero divertenti".

Ritorno al passato

Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F riprende in qualche modo gli stessi elementi dei precedenti capitoli, mescolando azione e commedia. Inoltre, il ritorno al passato è completato dal cast originale ricomposto grazie alle presenze di Judge Reinhold nel ruolo di Rosewood e John Ashton nel ruolo di Taggart, oltre ovviamente a Eddie Murphy.

Eddie Murphy è reduce da una serie di film destinati soprattutto allo streaming come Buon Natale da Candy Cane Lane, su Amazon Prime Video dallo scorso 1° dicembre, e Dolemite Is My Name. L'attore ha entusiasmato i fan con il sequel di un cult degli anni '80, Il principe cerca moglie, intitolato per Il principe cerca figlio, in cui Murphy riprende il ruolo del principe Akeem, felicemente sposato e in cerca di un erede al trono dopo la morte di re Joffy Joffer (James Earl Jones). Il nuovo re di Zamunda tornerà a New York a cercare quel figlio di cui non ha mai saputo l'esistenza e concepito proprio durante il suo primo viaggio nella Grande Mela.