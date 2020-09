Pieces of a Woman: Netflix distribuirà il film con Vanessa Kirby

Sarà Netflix a distribuire Pieces of a Woman, il film con cui Vanessa Kirby ha vinto la Coppa Volpi come migliore attrice a Venezia 77.

Netflix distribuirà internazionalmente Pieces of a Woman, il film con cui Vanessa Kirby ha vinto la Coppa Volpi come migliore attrice durante l'appena conclusa Venezia 77.

Venezia 77, Leone d'Oro a Nomadland, Miglior Attore Pierfrancesco Favino

Pieces of a Woman rappresenta il debutto in lingua inglese del regista ungherese Kornél Mundruczó, che si è detto entusiasta rispetto al nuovo distributore: "Come regista europeo non potrei essere più entusiasta e riconoscente per aver trovato, per questo mio film, una distribuzione come quella di Netflix. Il loro gusto per il cinema indipendente sembra quello della United Artists degli anni '70. Loro sono in qualche modo gli idoli dei registi e delle voci originali di oggi".

Con protagonisti Vanessa Kirby e Shia LaBeouf - e un cast che comprende Molly Parker, Sarah Snook, Iliza Shlesinger, Benny Safdie, Jimmie Falls ed Ellen Burstyn - Pieces of a Woman ripercorre il dramma di una donna e di un uomo in lutto per la perdita di un figlio, che decidono di intraprendere un viaggio alla scoperta dei propri sentimenti.