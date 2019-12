Piccole Donne: un video del dietro le quinte regala tante scene inedite

Piccole Donne ha ora un nuovo video del dietro le quinte che regala moltissime immagini inedite del nuovo adattamento del classico della letteratura diretto da Greta Gerwig.

Il filmato conduce gli spettatori all'interno delle location scelte e create per il lungometraggio, dando poi la parola al cast che ha spiegato come lavora sul set la filmmaker per ottenere da loro le migliori performance possibili.

Il video regala anche tanti attimi divertenti, errori, cadute sul set e immagini che anticipano l'atmosfera portata sul grande schermo.

Le protagoniste di Piccole donne sono Saoirse Ronan nella parte di Jo March, Emma Watson che interpreta Meg, Florence Pugh che ha la parte di Amy March ed Eliza Scanlen che sarà Beth.

Nel cast, davvero stellare, dell'atteso film diretto da Greta Gerwig - e di cui erano state condivise alcune anticipazioni - fanno parte anche Timothée Chalamet con la parte di Laurie Lawrence, Meryl Streep, Laura Dern, James Norton, Bob Odenkirk, Chris Cooper, Louis Garrel e Abby Quinn.

L'uscita italian di Piccole donne - tra i possibili film candidati agli Oscar 2020 - è fissata per il 30 gennaio.