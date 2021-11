Piccole Donne, su Netflix in streaming da oggi

Piccole Donne, ultimo adattamento del classico di Louisa May Alcott diretto da Greta Gerwig e interpretato da Emma Watson, arriva su Netflix in streaming da oggi!

Piccole Donne, ultimo nuovo adattamento del classico di Louisa May Alcott diretto da Greta Gerwig e interpretato da Emma Watson e Timothèe Chalamet, arriva in streaming su Netflix a èartore da oggi 23 novembre 2021.

Le protagoniste di Piccole donne sono Saoirse Ronan nella parte di Jo March, Emma Watson che interpreta Meg,Florence Pugh che ha la parte di Amy March ed Eliza Scanlen che sarà Beth. Nel cast, davvero stellare, del film diretto da Greta Gerwig - fanno parte anche Timothée Chalamet con la parte di Laurie Lawrence, Meryl Streep, Laura Dern, James Norton, Bob Odenkirk, Chris Cooper, Louis Garrel e Abby Quinn.

Piccole Donne: Emma Watson, Saoirse Ronan, Florence Pugh, Eliza Scanlen in una scena del film

Le giovani sorelle March, ovvero Margaret "Meg", Josephine "Jo", Elizabeth "Beth" e Amy, sono quattro giovani donne determinate a seguire i propri sogni, per quanto debbano prima risolvere i problemi della loro età, sullo sfondo della Guerra Civile Americana. In particolare Jo, l'alter ego della scrittrice, andando avanti avrà occasione di riflettere sulla propria esistenza. Vicino a loro vivono la madre Marmee March, il giovane Theodore 'Laurie' Laurence, e la zia March, sempre pronta a dispensare qualche consiglio. Piccole Donne è stato nominato a sei premi Oscar, tra cui Miglior Film, Migliore Attrice Protagonista, Migliore Attrice Non Protagonista, Migliore Sceneggiatura Non Originale, Migliore Colonna Sonora Originale e Migliori Costumi, categoria nella quale è uscito vincitore.