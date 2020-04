Piccole Donne: i primi dieci minuti del film in streaming in esclusiva su Chili

Dopo le sei nomination all'Oscar, a partire da 23 aprile arriva in streaming in Italia su Chili la versione di Piccole donne di Greta Gerwig.

Da oggi, in esclusiva assoluta, sono disponibili gratuitamente i primi 10 minuti di Piccole Donne in streaming su Chili, accessibili per tutti gli utenti grazie a un accordo con Sony Pictures Entertainment. È la prima volta che una piattaforma accessibile da Smart TV offre a tutti gli utenti un trailer preview in questa modalità e durata.

Dopo le sei nomination all'Oscar e un incasso di oltre 200 milioni di dollari in tutto il mondo, a partire da 23 aprile arriva in streaming in Italia l'attesissima versione di Piccole Donne di Greta Gerwig. Quinto adattamento cinematografico del classico letterario scritto da Louis May Alcott nel 1868, Piccole donne è stato riletto e riadattato da Greta Gerwig con una sensibilità moderna e un cast di divi: Saoirse Ronan, Emma Watson, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Laura Dern e Florence Pugh. Il risultato è una rivisitazione della storia senza tempo delle quattro sorelle March.

Little Women: una foto delle protagoniste

Oltre a guadagnarsi gli elogi della critica di tutto il mondo con una valutazione del 95% di Rotten Tomatoes, il film è stato premiato con un Academy Award per il miglior design di costumi più cinque nomination tra cui Miglior Film, Miglior Sceneggiatura (Sceneggiatura adattata), e Miglior Musica (Partitura originale). La performance trascendente di Saoirse Ronan le è valsa una nomination per la Miglior Attrice in un ruolo di primo piano, mentre Florence Pugh, con la sua interpretazione sfumata e perspicace del personaggio di Amy, le è valsa un cenno per la Miglior Attrice in un ruolo di supporto. Piccole Donne è solo la terza candidata al premio per il miglior film della storia ad essere stata scritta, diretta e prodotta interamente da registe femmine.