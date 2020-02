Pets 2 – vita da animali, clip esclusiva del film in onda stasera su Sky Cinema Uno

Stasera in Prima TV su Sky Cinema Uno va in onda Pets 2 - vita da animali, il sequel della commedia d'animazione campione di incassi, ecco una clip esclusiva.

Vi siete mai chiesti cosa fanno veramente i vostri animali domestici quando non siete in casa? A rispondere a questa domanda ci pensa Pets 2 - Vita da animali, il secondo capitolo della saga d'animazione di successo targata Illumination che ha incassato complessivamente al box office più di 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo. Pets 2 - vita da animal andrà in onda prima visione tv lunedì 24 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, disponibile anche on demand su Sky e NOW TV, nonché in 4K HDR con Sky Q satellite, all'interno della collezione on demand Amici animali. Impreziosito dallo stile irriverente e umoristico marchio di fabbrica della Illumination, il film mette in evidenza la parte emotiva della vita dei nostri animali domestici e il profondo legame che si stabilisce tra loro e le famiglie che li amano.

Protagonista del film è il terrier Max (che nella versione italiana è doppiata da Alessandro Cattelan), alle prese con alcuni grandi cambiamenti nella sua vita: la sua padrona Katie si è sposata e ha un bambino, Liam. Max si preoccupa così tanto di proteggere il piccolo da sviluppare una sorta di nevrosi. Durante un soggiorno con tutta la famiglia in una fattoria, Max e il bastardino Duke (doppiato in Italia da Lillo), suo fratello adottivo, dovranno fare i conti con delle mucche allergiche ai cani, alcune volpi ostili e un tacchino a dir poco terrificante, cosa che contribuisce solo ad aumentare l'ansia di Max.

Fortunatamente, Max riceve dei consigli da Galletto, il cane veterano della fattoria (che nella versione originale è doppiato da Harrison Ford, al suo debutto nel cinema d'animazione), i cui insegnamenti e incoraggiamento aiutano Max a liberarsi delle sue nevrosi, a ritrovare la fiducia in sè stesso e a concedere a Liam un po' più di libertà. Nel frattempo, la volpina Gidget (con la voce italiana di Laura Chiatti) perde accidentalmente il giocattolo preferito di Max e cerca di recuperarlo all'interno di un appartamento pieno di gatti, con l'aiuto della sua amica felina Chloe. E il folle ma adorabile coniglietto Nevosetto (Francesco Mandelli) sviluppa manie di grandezza illudendosi di essere veramente un supereroe quando la sua padroncina Molly gli fa indossare un pigiama da supereroe. Ma quando Daisy, un'intrepida Shih Tzu, si presenta chiedendo aiuto a Nevosetto per una missione pericolosa, lui sarà costretto a trovare il coraggio per trasformarsi realmente nell'eroe che fino a quel momento aveva solo finto di essere. Riusciranno Max, Nevosetto, Gidget e il resto della combriccola a trovare il coraggio di affrontare le loro più grandi paure?