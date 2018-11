Pets 2: il primo trailer mostra Max dal veterinario!

Pets - Vita da animali, il divertente film animato prodotto da Illumination Entertainment, ritornerà sul grande schermo con un sequel in arrivo nei cinema americani il 7 giugno e di cui ora è stato diffuso il primo trailer.

Il video mostra la padroncina del cagnolino Max portare il suo amico a quattro zampe dal veterinario. Max scopre che il dottore è specializzato in problemi comportamentali e i "pazienti" in attesa offrono un piccolo assaggio dei problemi che possono avere gatti, cani e persino criceti.

Ecco il trailer:

Tra i nuovi arrivi nel cast di doppiatori ci sono Harrison Ford, Patton Oswalt, Tiffany Haddish, Nick Kroll e Pete Holmes.

Tra i ritorni nei ruoli degli animali al centro delle esilaranti avventure quelli di Kevin Hart, Eric Stonestreet, Jenny Slate, Ellie Kemper, Lake Bell, Hannibal Buress, Bobby Moynihan, e Dana Carvey.

La regia del progetto è nuovamente affidata a Chris Renaud, mentre la sceneggiatura è firmata da Brian Lynch.

Pets - Vita da animali aveva incassato oltre 875 milioni di dollari in tutto il mondo, segnando un record positivo tra i progetti prodotti da Illumination.