Pet Sematary, Jason Clarke: "Stephen King è d'accordo con i cambiamenti alla trama"

Pet Sematary ritornerà sugli schermi cinematografici con un nuovo film tratto dal romanzo di Stephen King che contiene alcuni importanti cambiamenti alla trama originale, tuttavia l'autore sembra aver approvato le scelte effettuate dal team della produzione. (Seguono importanti spoiler per chi non ha letto il libro)

Tra le pagine è il neonato Gage Creed a morire e ritornare poi in vita dopo essere stato sepolto in un misterioso terreno situato oltre il cimitero degli animali, mentre il trailer ha svelato che al centro degli eventi ci sarà Ellie, la sorella del bambino.

Jason Clarke, interprete di Louis Creed, ha ora confermato che King ha approvato la scelta: "Giustificare il cambiamento è piuttosto facile. Non si può realizzare un film con un bambino di tre anni. Finisci per dover usare una bambola o qualcosa di animato. Modificare la trama con una bambina di sette-nove anni permette di avere una storia molto più profonda e ricca. Sarà qualcosa di soddisfacente". L'attore ha quindi rivolto un pensiero ai fan: "Si spera che le persone che ora sono sconvolte vedano i benefici della modifica. Ma molte persone già ora non hanno alcun problema. Stephen King era d'accordo".

Il produttore Lorenzo di Bonaventura ha raccontato che i registi Kevin Kolsch e Dennis Widmyer erano nervosi all'idea di cambiare la storia di King, ma hanno deciso di trasformare il ruolo dei giovani membri della famiglia Creed perché ritenevano fosse più realistico mettere al centro una bambina più grande che possiede anche maggiore consapevolezza.

Clarke ha ribadito: "Alla fine, essendo un attore, non ti importa. Sarebbe come dire 'come ti prepari per interpretare una persona reale?'. Devi essere al servizio di ciò che è scritto nella sceneggiatura, dei deisderi del regista e di quello che accade durante la giornata. Non hai realmente una scelta".

Al centro della trama c'è il dottor Louis Creed, che insieme a sua moglie, i suoi due figli, i piccoli Ellie e Gage e il gatto Winston Church, detto Church, si trasferisce per motivi di lavoro da Boston al Maine. Nei pressi della nuova casa, situata in una località di campagna, c'è un cimitero per animali domestici che confina con un misterioso terreno sacro agli indiani.

Quando una tragedia improvvisa colpisce la sua famiglia, Louis si rivolge al suo bizzarro vicino, Jud Crandall, portandolo a commettere azioni che scateneranno malefiche conseguenze.

Tra gli interpreti ci sarà anche John Lithgow in quelli dell'anziano vicino di casa, il signor Jud Crandall, Amy Seimetz con la parte della tormentata moglie di Creed, Rachel, mentre ad Obssa Ahmed è affidato il ruolo-chiave di Victor Pascow.

Dal romanzo di King era stato già realizzato un adattamento nel 1989, Cimitero vivente, che aveva dato vita anche ad un sequel. Il nuovo progetto, tuttavia, si allontana dalla storia originale in uno degli elementi principali e i registi hanno voluto difendere pubblicamente la scelta presa svelandone le motivazioni.