Pet Sematary: i registi del film difendono i cambiamenti alla trama originale

Francesco Bellu

Il nuovo trailer ufficiale di Pet Sematary ha già sollevato numerose polemiche a poche ore dal suo rilascio. D'altronde era prevedibile visto che i due registi, Kevin Kölsch e Dennis Widmyer, hanno deciso di apportare dei cambiamenti alla storia che si ispira al romanzo di Stephen King. Una serie di stravolgimenti che hanno spiazzato i fan. Ne parliamo più approfonditamente di seguito, ma attenzione: seguono grossi spoiler!

Nel libro di King è il piccolo Gage di tre anni a resuscitare dopo la sua morte, dando inizio ad una sequela di orrori per la famiglia Creed, in questa nuova versione è la sorella di otto anni a morire e poi tornare in vita dopo essere stata sepolta nel terreno indiano che si trova oltre il cimitero degli animali.

Di fronte a una scelta così spiazzante e dopo le lamentele dei fan, i due registi hanno spiegato il perché abbiano deciso una cosa del genere: "Hanno girato gran parte del primo film con una bambola. - ha detto Dennis Widmyer. - È raccapricciante ed è efficace. Ma ora abbiamo visto La bambola assassina e abbiamo visto il ragazzino che cercava di uccidere, sentivamo che era già stato fatto, perciò abbiamo voluto provare qualcosa di originale".

L'idea iniziale era quella di rimanere il più possibile fedeli al Pet Sematary letterario, dove il piccolo Gage è un bambino demoniacamente posseduto e capace di esprimersi con concetti estremamente inquietanti. "Guardare un bambino dire certe frasi non solo sarebbe stato inappropriato ma anche potenzialmente ridicolo sullo schermo". Al contrario - spiegano - con una bambina di otto anni sarebbe stato ben diverso. "Lei capirà quello che le è accaduto sulla strada, capirebbe che è morta. - continua Widmyer - E saprebbe come uccidere non solo fisicamente, ma anche psicologicamente una persona".

La trama di Pet Sematary vede protagonista un medico, il dottor Louis Creed (Jason Clarke) che insieme a sua moglie e i suoi due figli, i piccoli Ellie e Gage e il gatto Church, si trasferisce per motivi di lavoro da Boston al Maine. Nei pressi della nuova casa, situata in campagna, c'è un cimitero per animali domestici che confina con un misterioso terreno sacro agli indiani. L'uscita americana è prevista per il 5 aprile dopo l'anteprima mondiale al SXSW Film Festival a marzo.