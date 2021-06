Pet Sematary: Jackson White sarà Jud Crandall nel prequel

Secondo quanto riportato da Deadline, la star di Mrs. Fletcher Jackson White sta per concludere le trattative e unirsi al nuovo adattamento di Pet Sematary targato Paramount Players nei panni di Jud Crandall. Il personaggio è stato precedentemente interpretato da John Lithgow nel film del 2019 e da Fred Gwynne nella versione del 1989 di Mary Lambert, primo adattamento del classico di Stephen King.

Pet Sematary: una lapide del film

Il prequel di Pet Sematary vedrà l'esordio alla regia della sceneggiatrice Lindsey Beer e sarà un seguito di Pet Sematary del 2019, interpretato da Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow e Jeté Laurence.

I dettagli della trama per il film in uscita non sono stati ancora rivelati, ma è stato annunciato a febbraio che il nuovo Pet Sematary sarebbe servito come storia delle origini del romanzo di Stephen King con la produzione di Lorenzo di Bonaventura e Mark Vahradian. Le riprese inizieranno ad agosto, l'horror uscirà esclusivamente sullo streamer Paramount+.

La storia originale racconta quello che accade a una famiglia che, in seguito a una tragedia, sfrutta i pericolosi poteri di un'area sacra ai nativi americani, in grado di far ritornare in vita chi viene sepolto in quel terreno.