Pet Sematary: al Cinemino di Milano l'anteprima con gatto il 7 maggio

Martedì 7 maggio, alle 10.30, Il Cinemino di Milano ospita l'anteprima dell'horror Pet Sematary aperta ai felini: andate al cinema con il vostro amico a 4 zampe, per lui anche un buffet felino!

In occasione dell'uscita al cinema dell'horror Pet Sematary, martedì 7 maggio alle 10.30 presso Il Cinemino di Milano si svolgerà un'esclusiva anteprima con gatto per celebrare uno dei protagonisti di questo lungometraggio tratto dal romanzo di Stephen King e diretto da Dennis Widmyer. Gli ospiti della proiezione potranno essere accompagnati dal loro amico a quattro zampe e conoscere sul grande schermo il gatto della famiglia Creed, Winston Churchill, soprannominato Church e "ritornato in vita" dopo la morte. Al termine della proiezione sarà dedicato ai partecipanti un buffet... felino.

Pet Sematary: una foto del gatto Church

Pet Sematary, al cinema dal 9 maggio distribuito da 20th Century Fox, segue le vicende del Dr. Louis Creed (Jason Clarke) che, dopo aver traslocato insieme alla moglie Rachel (Amy Seimetz) e i loro due figli da Boston in una località rurale del Maine, scopre un misterioso cimitero vicino alla sua nuova casa. Quando una tragedia colpisce la sua famiglia, Louis si rivolge al suo bizzarro vicino, Jud Crandall (John Lithgow), scatenando una pericolosa reazione a catena dalle conseguenze terribili.

