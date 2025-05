Pesci Piccoli 2: ecco il trailer della nuova stagione della comedy dei The Jackal

Svelato il trailer della seconda stagione di Pesci Piccoli, la serie firmata dai The Jackal e distribuita da Prime Video, dopo essere stato presentato in anteprima al pubblico del COMICON Napoli.

Prime Video ha rilasciato il trailer della seconda stagione di Pesci Piccoli, presentata in anteprima al COMICON di Napoli. La serie ideata dai The Jackal torna il 13 giugno con otto nuovi episodi, dove sogni pubblicitari, ansie millennial e ospiti inattesi si mescolano in una commedia brillante e autoironica.

Pesci Piccoli 2: un tuffo nella creatività disfunzionale

La seconda stagione di Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget ha adesso un trailer, che è un vero e proprio ritorno nella vasca piena di squali - e social media manager -. Il ritorno dell'agenzia pubblicitaria più scalcagnata d'Italia è stato svelato con questo filmato in anteprima al COMICON di Napoli davanti a una platea che ha fatto registrare il tutto esaurito in sala. Confermato il ritorno di Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru, affiancati dalla manager Greta (Martina Tinnirello) e guidati dal regista Francesco Ebbasta.

Il debutto ufficiale dei nuovi episodi è fissato per il 13 giugno su Prime Video, che ancora una volta scommette sull'ironia tutta napoletana del collettivo The Jackal e sulla loro capacità di raccontare le nevrosi di una generazione in cerca di rilevanza, tra briefing inconcludenti, progetti improbabili e sogni fragili come stories da 15 secondi.

Nel trailer si intravedono alcune sorprese: tra le guest star compaiono Beppe Vessicchio, in una veste inaspettata, e Danilo Bertazzi, con ruoli ancora avvolti nel mistero. La narrazione si sposta su scala più ampia: Greta e Fabio mirano a portare l'agenzia in ambito nazionale, Aurora deve fare i conti con un addio personale e Fru e Ciro si trovano a confrontarsi con le proprie fragilità, riscoprendo una forma di accettazione in mezzo al caos. La serie - scritta da Ebbasta, Grespan, Bosi e Brugiati - prosegue il racconto di una generazione cresciuta a suon di tutorial su come "diventare qualcuno", ma che ora impara, tra una battuta e l'altra, che va bene anche restare se stessi, per quanto imperfetti. Un inno tragicomico alla normalità fuori moda.