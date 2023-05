Pesaro 2023: Flashdance inaugura il festival in occasione del 40° anniversario

A inaugurare la 59° Mostra internazionale del cinema di Pesaro sarà il cult Flashdance in occasione del 40° anniversario.

In occasione del ritorno nei cinema statunitensi a 40 anni di distanza, la Fondazione Pesaro Nuovo Cinema annuncia che Flashdance tornerà sul grande schermo anche in Italia come film di apertura della 59esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema 2023 diretta da Pedro Armocida.

Per celebrare il 40° anniversario dell'uscita nelle sale, arriva al festival il film che ha avuto un incredibile successo al botteghino mondiale lanciando la nuova coppia di produttori, Don Simpson e Jerry Bruckheimer. Flashdance ha segnato un'epoca e la cultura pop degli anni '80, entrando nell'immaginario collettivo anche per la declinazione al femminile del sogno americano, diretto da Adrian Lyne con una giovanissima Jennifer Beals, nel ruolo dell'indimenticabile Alex Owens, che Nanni Moretti ha voluto incontrare dal vivo nel suo Caro diario accompagnato dal celebre monologo: "...In realtà il mio sogno è sempre stato quello di saper ballare bene... Flashdance si chiamava quel film che mi ha cambiato definitivamente la vita...".

Flashdance: la storia vera che ha ispirato il film

Una storia che ha fatto sognare una generazione, dettato stili e mode, avvicinare il grande pubblico al mondo della danza, con una colonna sonora firmata dal maestro della musica elettronica Giorgio Moroder, con il brano Flashdance... What a feeling, premio Oscar come migliore canzone interpretata da Irene Cara, recentemente scomparsa.

La Mostra Internazionale del Nuovo Cinema si terrà a Pesaro dal 17 al 24 giugno 2023 con il contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Pesaro e della Regione Marche. Tutte le informazioni sul programma disponibili sul sito www.pesarofilmfest.it.