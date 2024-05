Flashdance, la felpa con la spalla tagliata di Jennifer Beals? 'L'ho tagliata perché non mi passava la testa'

Come accade a parecchi film che entrano nell'immaginario popolare, anche Flashdance ha influenzato il mondo della moda. La celebre felpa indossata da Jennifer Beals nel film con la spalla scoperta è diventato uno dei look più caratteristici negli anni a venire ma pare sia tutto nato da un piccolo problema sul set.

Il cult di Adrian Lyne, distribuito al cinema nel 1983, racconta la storia di una giovane aspirante ballerina di nome Alex (Beals), che sogna di diventare un'artista di successo. Tuttavia, la realtà che vive è molto diversa. Ogni giorno è costretta a lavorare come saldatrice in un'azienda metallurgica e di notte balla in un nightclub. Nick (Michael Nouri), il proprietario del locale, non mostra molta attenzione alle proprie ballerine fino a quando non vede Alex e ne rimane incantato. Nel cast anche Sunny Johnson, Kyle T. Heffner, Lee Ving e Lilia Skala. Flashdance sarà in onda su Sky Cinema Romance oggi, giovedì 9 maggio, alle ore 12.25.

Jennifer Beals si esibisce in una scena cult di Flashdance

L'incidente sul set

Gli anni '80 sono stati un decennio ricco di film sul ballo come Dirty Dancing - Balli proibiti, Saranno famosi e Footloose. Jennifer Beals sarà per sempre legata al ruolo di Alex e da ospite al Tonight Show ha raccontato l'episodio della felpa:"È tutto basato su un 'incidente di moda'. Avevo la mia felpa preferita del liceo e la misi nell'asciugatrice troppo a lungo ad una temperatura troppo alta. Così la parte del collo si restrinse, e non riuscivo a farci passare la testa, quindi ho semplicemente tagliato il buco. E la indossai ad una prova costume di Flashdance. Ad Adrian Lyne, il regista, piacque molto, e anche a Michael Caplan, il costumista. Quindi, ne fece una versione decisamente migliore per il film".

Nonostante non ci sia stato mai un sequel del film, lo scorso anno venne annunciata la produzione di una serie tv basata sul leggendario Flashdance. La serie sarà guidata da Justin Simien, che porterà la storia nell'epoca moderna. Simien si è legato anche per altre produzioni con Paramount, che ha già rivitalizzato opere come Top Gun realizzando il sequel, Top Gun: Maverick, uno dei film di maggior successo del 2022.