Perfect Days: la proiezione speciale in collegamento con Wim Wenders l'11 gennaio

Lucky Red annuncia un incontro speciale in streaming con Wim Wenders che accompagnerà la proiezione di Perfect Days in tutti i cinema aderenti all'evento.

Dopo l'ottimo esordio, Wim Wenders sarà protagonista di un incontro in streaming in concomitanza con le proiezioni di Perfect Days, il suo nuovo lavoro vincitore della Palma d'oro per il migliore attore (Kôji Yakusho) all'ultimo Festival di Cannes.

Perfect Days: una scena del film

Nei primi 5 giorni di programmazione, Perfect Days ha superato i 100.000 spettatori, mantenendo la terza media copia nel weekend e raggiungendo il primo posto nella giornata di lunedì.

Questo giovedì 11 gennaio alle 21 il regista Wim Wenders sarà in collegamento con tutti i cinema aderenti per introdurre il film in una conversazione con il giornalista Mattia Carzaniga.

Di seguito l'elenco delle sale (in continuo aggiornamento) che ospiteranno la diretta streaming dell'incontro: https://www.luckyred.it/wimwenders-collegamento/

Di cosa parla Perfect Days

Come rivela la nostra recensione di Perfect Days, al centro della storia troviamo Hirayama, un uomo che conduce una vita semplice, scandita da una routine perfetta. Si dedica con cura e passione a tutte le attività della sua giornata, dal lavoro come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo all'amore per la musica, ai libri, alle piante, alla fotografia e a tutte le piccole cose a cui si può dedicare un sorriso. Nel ripetersi del quotidiano, una serie di incontri inaspettati rivela gradualmente qualcosa in più̀ del suo passato.