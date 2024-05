Perfect Days: ecco perché il 4K UHD esalta anche la poesia e non solo l'action

L'uscita dell'ottima edizione 4K UHD di Perfect Days distribuita da Plaion, con all'interno un booklet da non perdere, dimostra come la massima qualità video non si addice solo ai film d'azione, ma è un plus anche per i film poetici come quello di Wim Wenders.

Poesia, sentimenti, riflessioni interiori e commozione possono arrivare a volte anche dalla routine quotidiana. Perfino se questa routine consiste nel tenere puliti i bagni pubblici di una grande città come Tokyo. È il messaggio che arriva forte e chiaro da Win Wenders che ha rispolverato la sua migliore vena autoriale, non sempre sfruttata a dovere, per confezionare con Perfect Days un film che non solo si è meritato la candidatura agli Oscar e il plauso della critica, ma ha avuto anche un ottimo riscontro al botteghino.

L'edizione 4K UHD di Perfect Days

Perfect Days in definitiva ci invita a vivere la vita per quello che è, senza rincorrere illusioni, fama e successo, ma sapendo cogliere e apprezzare le più piccole cose e la bellezza del quotidiano, capace sempre di meravigliare. Ne vien fuori un'opera struggente ma anche divertente, che assomiglia a un documentario ma non lo è, e segue la vita del solitario e taciturno Hirayama (uno strepitoso Kôji Yakusho), quasi uguale giorno dopo giorno, da quando si sveglia, si alza e si lava i denti, alla lunga sequenza di gesti rituali quotidiani, fino alla sera quando leggendo un libro finisce per addormentarsi.

Una bella slipcase a due dischi con un booklet da non perdere

La slipcase di Perfect Days

Ma a questo punto, si chiederanno i più: può essere così attesa un'uscita homevideo per un cinema così statico, quasi completa antitesi ai blockbuster di azione? La risposta è già nell'edizione che hanno confezionato Plaion Pictures e Lucky Red per Perfect Days: una confezione elegante che è un vero gioiello, una slipcase che contiene un'amaray molto spessa, all'interno della quale trovano posto non solo due dischi, uno con il film nella versione 4K UHD e l'altro in blu-ray HD, ma anche un prezioso e curato booklet.

Il booklet presente all'interno dell'edizione di Perfect Days

E non è un booklet banale, perché siamo di fronte a un libretto elegante dallo sviluppo orizzontale composto da ben 36 pagine, davvero prezioso e ricco di approfondimenti, con dettagli su Wim Wenders e sulla sceneggiatura del film, con curiosità sulla sua realizzazione, sugli sceneggiatori e sul produttore. Da non perdere la descrizione molto curata delle toilet di Tokyo viste nel film, e infine persino le istruzioni per costruire il vasetto di carta di Hirayama.

Un video 4K che cattura la struggente poesia delle immagini

Perfect Days: una scena del film

Ma partiamo dal video per constatare che il 4K UHD non è solo un plus per gli action o i film estremamente spettacolari. Se fatto bene, lo è anche per i film dove si può cogliere la bellezza delle riprese, dei luoghi, di un volto e in fondo della vita stessa. Abbiamo detto che Hirayama è l'addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo, che sono strutture molto particolari, quasi uno spettacolo a se stante. E poi ci sono le immagini struggenti della vegetazione e dell'amore del protagonista per la natura, le foto che colgono i riflessi delle foglie creati dal sole, ma anche Tokyo stessa, nonché la spartana abitazione di Hirayama e perfino gli eccentrici personaggi che incrociano il suo percorso.

Perfect Days: una scena del film

Tutto illuminato dalla stupenda fotografia di Franz Lustig, ottimamente catturata da un video nel quale si alternano toni caldi e freddi, come accade nella vita. Senza dimenticare i suggestivi momenti dei sogni in bianco e nero. Ebbene tutto questo ben di Dio è esaltato da un video 4K UHD davvero strepitoso, quasi struggente nella sua poesia, e rigoroso nel riportare il particolare formato 4:3, quello dei vecchi tv per intenderci, per un video che quindi verrà visualizzato con due bande laterali.

Audio: tra canzoni e Tokyo, un'intensa atmosfera emotiva

Perfect Days: una sequenza

Di ottima fattura anche l'audio, presentato con le tracce DTS-HD Master Audio 5.1 sia per l'italiano che il giapponese: precisi e dal buon timbro i dialoghi, anche se ovviamente sotto questo aspetto la naturalezza dell'originale è superiore. Per il resto la traccia è bella frizzante e attenta a catturare tutti i suoni e i rumori della città, delle opere di pulizia del protagonista e di quanto avviene attorno a lui, sempre con un bel senso di spazialità. Ma la parte migliore sono le bellissime canzoni del film, superbamente riprodotte da tutti i diffusori e con buon apporto del sub, che assieme alle immagini contribuiscono a creare un'intensa atmosfera emotiva.

Gli extra: un'ora e mezza di interviste, un corto e una galleria fotografica

Perfect Days: una sequenza del film

Come extra ricordiamo innanzitutto il booklet presente nella confezione e già descritto in precedenza. E poi ci sono i classici extra, che sono contenuti sul disco blu-ray presente nell'edizione: troviamo una corposa intervista a Wim Wenders di 57 minuti che sviscera tutti i dettagli sull'idea, la produzione e la realizzazione del film. A seguire le interviste al protagonista Kôji Yakusho (13'), all'attore Min Tanaka (8') e al produttore Koji Yanai (9'). Troviamo quindi il cortometraggio del regista Some body come into the light (9') che vede protagoniti lo stesso Wim Wenders e la ballerina Tanaka Min. A chiudere una galleria fotografica e il trailer.