Percy Jackson: Walker Scobell protagonista della serie Disney+

Walker Scobell, il protagonista del film The Adam Project, è stato scelto come star della serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, il progetto di cui Disney+ ha approvato la produzione.

Le riprese si svolgeranno in estate in Canada e, per ora, non sono stati svelati ulteriori dettagli riguardanti il casting.

Il giovane Walker Scobell ha debuttato come attore in The Adam Project interpretando il protagonista nella versione teenager, mentre Ryan Reynolds ha avuto la stessa parte da adulto.

L'attore sarà quindi sul piccolo schermo il dodicenne Percy che sta cercando di affrontare la scoperta di avere dei poteri sovrannaturali quando Zeus lo accusa di aver rubato la sua Folgore. Il giovane si ritrova quindi a dover attraversare gli Stati Uniti nel tentativo di ritrovarla e riportare l'ordine nell'Olimpo.

La produzione dello show prodotto per Disney+ ha descritto Percy come un ragazzo intelligente e in grado di provare compassione, con un tagliente senso dell'umorismo. Il dodicenne si è sempre considerato un outsider, in parte perché il mondo nota che soffre di AHDH e la sua dislessia. Il ragazzino è impulsivo e spesso scivola nella rabbia quando le cose gli sembrano ingiuste. Dietro il suo cinismo si nasconde un ragazzo che prova molto affetto per i genitori e un amico leale che vuole semplicemente che ci sia giustizia per le persone a cui tiene. Percy fa però fatica a trovare il proprio posto nel mondo.

Rick Riordan firmerà la sceneggiatura del pilot di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo in collaborazione con Jon Steinberg (Black Sails). Alla regia del primo episodio ci sarà invece il regista James Bobin (The Mysterious Benedict Society). I tre saranno poi coinvolti come produttori esecutivi.