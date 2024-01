Percy Jackson: il trailer del documentario A Hero's Journey, sul making of della prima stagione

Disney+ ha condiviso il trailer di A Hero's Journey: The making of Percy Jackson and the Olympians, il documentario sulla realizzazione della prima stagione della serie tratta dai romanzi di Rick Riordan in arrivo il 30 gennaio, in corrispondenza con il season finale.

Nel video si assiste alla realizzazione di alcune importanti scene delle puntate realizzate per la piattaforma di streaming.

Lo speciale

Nel trailer di A Hero's Journey, uno speciale di circa 50 minuti, si vede il protagonista di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, Walker Scobell mentre dichiara: "Tutto è così strano, perché lo sto immaginando da quando ero alle elementari e ora sono realmente qui, non riesco nemmeno a descriverlo".

Nel video spazio poi a molte scene dietro le quinte e dichiarazione del cast e dei produttori.

La serie

La prima stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo si basa sul primo libro della saga scritta da Rick Riordan, Il ladro di fulmini. Il team di autori e produttori ha già iniziato a sviluppare la seconda stagione che è un adattamento del secondo libro della saga, Il mare dei mostri.

La serie racconta la storia del dodicenne Percy Jackson (Walker Scobell), un giovane semidio che deve affrontare i suoi nuovi poteri divini quando deve recuperare la saetta che è stata rubata a Zeus. Con l'aiuto dei suoi amici Grover (Aryan Simhadri) e Annabeth (Leah Sava Jeffries), Percy deve compiere l'avventura di una vita per ritrovarlo e ristabilire l'ordine nell'Olimpo.