Percy Jackson: Disney+ conferma la produzione della serie tratta dai romanzi

Rick Riordan ha confermato la produzione della serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, progetto che verrà realizzato per Disney+.

La serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo ha ottenuto ufficialmente il via libera alla produzione da parte di Disney+, a quasi due anni di distanza dall'annuncio dello sviluppo del progetto.

La conferma è stata compiuta con un video in cui lo scrittore Rick Riordan condivide la buona notizia ai fan della saga.

Rick Riordan firmerà la sceneggiatura del pilot di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo in collaborazione con Jon Steinberg (Black Sails). Alla regia del primo episodio ci sarà invece il regista James Bobin (The Mysterious Benedict Society). I tre saranno poi coinvolti come produttori esecutivi.

Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television, ha dichiarato: "Con Rick Riordan, Jon Steinberg e Dan Shotz alla guida del nostro team creativo, siamo impegnati nella creazione di una coinvolgente serie televisiva all'altezza degli eroici personaggi mitologici che milioni di lettori di Percy Jackson conoscono e amano. E non vediamo l'ora di invitare gli spettatori di Disney+ nelle storie che siano rispettose del franchise e piene di anticipazione, umorismo, sorprese e mistero".

Al centro della trama ci sarà il dodicenne Percy Jackson, un giovane per metà umano e per metà divinità, che deve fare i conti con i suoi nuovi poteri sovrannaturali quando Zeus lo accusa di aver compiuto un furto, dovendo quindi compiere un viaggio attraverso gli Stati Uniti per riportare l'ordine nell'Olimpo.