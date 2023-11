Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: svelati i titoli degli episodi della stagione 1

Manca ormai poco meno di un mese al debutto di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, la nuova serie tratta dai romanzi di Rick Riordan che inizierà a partire dal 20 dicembre su Disney+. Nel frattempo, gli account social ufficiali hanno svelato i titoli degli episodi che andranno a comporre la prima stagione.

I titoli degli 8 episodi saranno: "I Accidentally Vaporize My Pre-algebra Teacher", "I Become Supreme Lord of the Bathroom", "We Visit the Garden Gnome Emporium", "I Plunge to My Death", "A Bod Buys Us Cheeseburgers", "We Take a Zebra to Vegas", "We Find Out the Truth, Sort Of" e "The Prophecy Comes True". I titoli sono stati accolti con gioia dai fan, poiché sono identici ai titoli dei capitoli del primo romanzo.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini è uscito nel 2010 ed è stato seguito da un sequel, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il mare dei mostri nel 2013. I film hanno incassato rispettivamente 227 e 202 milioni di dollari al botteghino, deludendo le speranze dello studio di poter diventare "il nuovo Harry Potter" in termini di incassi nelle sale.

Secondo l'autore dei romanzi, uno degli "errori fondamentali" commessi è stato il casting, in quanto l'aver reso i personaggi più adulti ha creato un po' di malumore tra gli spettatori. Nel primo film, Percy era interpretato dal diciassettenne Logan Lerman, mentre la ventitreenne Alexandra Daddario e il venticinquenne Brandon T. Jackson interpretavano rispettivamente Annabeth Chase e Grover Underwood. "Ora, avendo vissuto il processo di produzione, capisco perfettamente perché l'hanno fatto. È molto più facile lavorare con attori più grandi", ha dichiarato Riordan. "Ma una volta che hai dei personaggi più grandi, la dinamica è completamente diversa. Si perde gran parte della meraviglia. La magia di essere un ragazzino delle medie non si percepisce allo stesso modo".