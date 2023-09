Percy Jackson: ecco le prime immagini ufficiali della serie Disney+

Finalmente le prime immagini ufficiali della serie che adatterà il primo dei romanzi della saga per teenager.

In attesa di un primo trailer, Disney ha pubblicato le prime immagini ufficiali di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, la serie tratta dai romanzi di Rick Riordan in uscita su Disney+ alla fine dell'anno, come svelato nel teaser.

Di seguito le immagini e il primo motion poster della serie.

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo racconterà gli eventi de Il ladro di fulmini nel corso degli otto episodi della prima stagione, dando così spazio sufficiente per dedicare tempo a ogni capitolo. Inoltre, l'autore Rick Riordan è produttore esecutivo della serie e ha sottolineato in ogni momento che la Stagione 1 di Percy Jackson renderà giustizia ai suoi romanzi acclamati dalla critica.

Ciò significherà la riproposizione di eventi già adattati in Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: Il ladro di fulmini (2010), ma anche l'adattamento per la prima volta di grandi capitoli mai raccontati dalla versione cinematografica.

La serie racconterà la storia del dodicenne Percy Jackson (Walker Scobell), un giovane semidio che deve affrontare i suoi nuovi poteri divini quando Zeus lo accusa di aver rubato la sua saetta. Con l'aiuto dei suoi amici Grover (Aryan Simhadri) e Annabeth (Leah Sava Jeffries), Percy deve compiere l'avventura di una vita per ritrovarlo e ristabilire l'ordine nell'Olimpo.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: i tre protagonisti pronti alla battaglia nella nuova foto del Comic-Con

Nel cast ci sono Walker Scobell nel ruolo del protagonista Percy Jackson, Leah Jeffries avrà la parte di Annabeth Chase, amica e interesse amoroso di Percy. Aryan Simhadri interpreta invece Grover Underwood, un satiro per metà umano e per metà capra.