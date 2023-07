Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: i tre protagonisti pronti alla battaglia nella nuova foto del Comic-Con

Arriva dal San Diego Comic-Con la nuova foto ufficiale di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, che vede raffigurati i tre personaggi protagonisti della nuova serie in arrivo su Disney+ nel 2024.

Condivisa su Twitter, l'immagine appare attaccata a una bacheca che anticipa le serie in arrivo su Disney+. Insieme al nuovo look di Percy Jackson (Walker Scobell), Annabeth Chase (Leah Jeffries) e Grover (Aryan Simhadri) ci sono i loghi di Disney+, Percy Jackson, Doctor Who e Goosebumps, oltre a un ritaglio dell'iconico TARDIS.

Doctor Who dovrebbe arrivare su Disney+ entro la fine del 2023, mentre Percy Jackson arriverà all'inizio del 2024. Al momento non è stata indicata alcuna data di uscita per Goosebumps.

La Stagione 1 di Percy Jackson adatterà il romanzo del 2005 di Rick Riordan, Il ladro di fulmini, primo capitolo della serie. Analogamente al romanzo, la stagione seguirà il semidio dodicenne Percy Jackson mentre si imbarca in una ricerca attraverso il paese con i suoi amici Annabeth Chase e Grover per rintracciare il fulmine perduto di Zeus - interpretato dal compianto Lance Reddick - e riportare l'ordine sul Monte Olimpo.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: un nuovo poster della serie tratta dalla saga di Rick Riordan

Si tratta del secondo adattamento de Il ladro di fulmini dopo l'omonimo film della 20th Century Fox, uscito nelle sale nel 2010 e non particolarmente apprezzato sia dai fan che dal suo autore.