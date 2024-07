Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo 2, svelato l'interprete di Tyson

La seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo ha trovato il proprio Tyson. La star e i creatori di Disney+ sono saliti sul palco della Hall H al San Diego Comic-Con. Nel corso del panel è stato mostrato un messaggio video di Rick Riordan.

Nella clip, l'autore e co-creatore della serie ha svelato il nome dell'attore che presterà il proprio volto a Tyson nei nuovi episodi della serie distribuita globalmente su Disney+, distribuita nel 2023 e rinnovata per una seconda stagione nel 2024.

La new entry

Riordan ha annunciato che la star di Under the Bridge Daniel Diemer interpreterà il personaggio in Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. Tyson è il fratellastro di Percy:"Sarà incredibile vederlo nella seconda stagione".

Durante il panel è stato annunciato che le riprese inizieranno la prossima settimana a Vancouver ed è stata svelata la descrizione ufficiale della stagione 2:"Nella nuova stagione, Percy Jackson ritorna a Camp Half-Blood un anno dopo per trovare il mondo completamente ribaltato. La sua amicizia con Annabeth sta cambiando, scopre di avere un ciclope come fratello, Grover è scomparso e il campo è sotto assedio dalle forze di Kronos. Il viaggio di Percy per rimettere le cose a posto lo porterà fuori dalla mappa e nel mortale Mare dei Mostri, dove un destino segreto attende il figlio di Poseidone".

Daniel Diemer è noto per il ruolo di Scott Bentland nella serie Under the Bridge, ideata da Quinn Shephard e basata sull'omonimo libro di Rebecca Godfrey, al fianco di Lily Gladstone e Archie Panjabi.

Nel cast di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, oltre al protagonista Walker Scobell nel ruolo di Percy, troviamo anche Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri, con Megan Mullally, Lin-Manuel Miranda, Toby Stephens, Adam Copeland, Nick Boraine e Jason Mantzoukas in diversi ruoli ricorrenti all'interno della serie.