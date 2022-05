Percy Jackson: scelti gli interpreti di Annabeth e Grover!

Gli interpreti di Grover e Annabeth nella serie dedicata alle avventure di Percy Jackson sono stati trovati: Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries hanno ottenuto i due ruoli. I due giovani attori affiancheranno Walker Scobell, interprete del protagonista, nelle avventure prodotte per Disney+ tratte dai romanzi di Rick Riordan.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: i tre protagonisti della serie

Nella storia di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo Grover è un satiro, metà ragazzino e metà capra, che si finge un bambino di 12 anni. Il personaggio tiene molto agli altri e sceglierà sempre ciò che è meglio per loro, a volte pagandone le conseguenze. Cauto per natura, Grover si lancia sempre in uno scontro per proteggere i suoi amici, specialmente il suo miglior amico Percy.

Annabeth è la vera figlia della dea greca Atena, è una brillante stratega con una mente attiva e curiosa. Dopo aver trascorso gli ultimi cinque anni a Camp Half-Blood, desidera mettersi alla prova nel mondo degli umani, che ricorda con difficoltà. Annabeth addestra Percy a sopravvivere nel mondo mitologico e, in cambio, lui l'aiuta a entrare in contatto con la sua umanità.

Rick Riordan firmerà la sceneggiatura del pilot di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo in collaborazione con Jon Steinberg (Black Sails). Alla regia del primo episodio ci sarà invece il regista James Bobin (The Mysterious Benedict Society). I tre saranno poi coinvolti come produttori esecutivi.