Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini stasera su NOVE

Va in onda stasera su NOVE, alle 21:25, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini, film diretto da Chris Columbus, adattamento del romanzo omonimo, primo capitolo della serie letteraria su Percy Jackson scritta da Rick Riordan.

Percy Jackson (Logan Lerman) è un ragazzo incline a cacciarsi nei guai e con difficoltà a scuola, eppure questo è solo il minore dei suoi problemi. Siamo nel XXI secolo, ma sembra proprio che gli dei dell'Olimpo abbiano deciso di lasciare le pagine dei libri di mitologia greca per entrare nella vita di Percy: il ragazzo viene a sapere che il suo vero padre è Poseidone, dio del mare, e ciò fa di lui un semidio, per metà umano e per metà divino. Nel frattempo, Zeus, supremo sovrano di tutti gli dei, accusa Percy del furto dei suoi fulmini... la prima arma di distruzione di massa. Ora il ragazzo deve prepararsi ad affrontare l'avventura di una vita, la cui posta in gioco non potrebbe essere più alta. Mentre si addensano minacciose nubi sul pianeta e la vita di Percy è ormai in pericolo, il ragazzo si reca in un'enclave chiamata Camp Half Blood, dove viene addestrato a sfruttare i nuovi poteri che ha scoperto di possedere per evitare una guerra devastante tra divinità.

Logan Lerman, Brandon T. Jackson e Alexandra Daddario, protagonisti del film Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: Il ladro di fulmini

Al campo incontra altri due semidei: la guerriera Annabeth (Alexandra Daddario), che vuole ritrovare la madre, la dea Atena, e il suo amico d'infanzia e protettore Grover (Brandon T. Jackson), che in realtà è un coraggioso ma inesperto satiro. Grover e Annabeth si uniscono a Percy in un'incredibile odissea attraverso il continente, che li porta seicento piani al di sopra della città di New York - dove si trova l'ingresso al Monte Olimpo - e poi alla celebre e iconica insegna di Hollywood, al di sotto della quale brucia il fuoco degli inferi...