Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: ecco quando inizierà la produzione della seconda stagione

Dopo quasi tre mesi da quando la seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo è stata ufficialmente ordinata a Disney+, il produttore esecutivo e autore della saga, Rick Riordan, ha finalmente condiviso un aggiornamento sul prossimo capitolo, che sarà basato sul suo romanzo del 2006 Il mare dei mostri.

Nel suo ultimo post sul suo blog, Riordan ha confermato che la produzione della seconda stagione è prevista per il prossimo autunno. Inoltre, l'autore di bestseller ha anche annunciato che il prossimo libro di Percy Jackson e gli Olimpo, intitolato Wrath of The Triple Goddess, sarà finalmente pubblicato il 24 settembre. Il settimo capitolo sarà incentrato sulla dea greca della stregoneria Ecate.

"Non farò un press tour per Wrath of The Triple Goddess in autunno. Prevediamo di tornare al lavoro per la produzione della seconda stagione di Percy Jackson e gli Olimpi in quel periodo, se tutto va secondo i piani". Riordan ha scritto. "La prima stagione è andata davvero molto bene e siamo tutti entusiasti di continuare la storia. Posso fornire solo gli aggiornamenti più generali, ma stiamo facendo ottimi progressi. Becky e io continuiamo a fare i produttori esecutivi come abbiamo fatto per la prima stagione. Ho letto ogni bozza e ogni sceneggiatura, prendendo appunti quando necessario".

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: un'immagine della serie

Il cast

La serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo è interpretata da Walker Scobell nel ruolo di Percy Jackson, Aryan Simhadri nel ruolo di Grover Underwood, Leah Sava Jeffries nel ruolo di Annabeth Chase, Dior Goodjohn nel ruolo di Clarisse La Rue, Charlie Bushnell nel ruolo di Luke Castellan, Virginia Kull nel ruolo di Sally Jackson, Glynn Turman nel ruolo di Chiron, Megan Mullally nel ruolo di Mr. Dodds, Olivea Morton nel ruolo di Nancy Bobofit e Timm Sharp nel ruolo di Gabe Ugliano. Il cast aggiuntivo comprende Jason Mantzoukas nel ruolo di Dioniso, l'ex superstar della WWE Adam Copeland nel ruolo di Ares, Jay Duplass nel ruolo di Ade, Lin-Manuel Miranda nel ruolo di Hermes, Timothy Omundson nel ruolo di Efesto, Toby Stephens nel ruolo di Poseidone e il compianto Lance Reddick nel ruolo di Zeus.

La serie è prodotta esecutivamente da Rick Riordan, Jon Steinberg, Dan Shotz, Rebecca Riordan, James Bobin, Bert Salke, Monica Owusu-Breen, Jim Rowe e da Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell e D.J. Goldberg del Gotham Group.