The Kane Chronicles: Rick Riordan aggiorna sul futuro dello spinoff

L'autore Rick Riordan fornisce un aggiornamento sull'adattamento di The Kane Chronicles, la sua trilogia spinoff di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo . Dopo il grande successo dei suoi romanzi di Percy Jackson, che hanno trasformato la storia degli dei e delle dee dell'Antica Grecia in una divertente fiction storica, Riordan ha rivolto la sua attenzione all'Antico Egitto con The Kane Chronicles. Questa serie di libri, che comprende tre romanzi e segue gli avventurosi fratelli Carter e Sadie, era originariamente destinata a diventare una trilogia di film su Netflix. All'inizio di quest'anno, tuttavia, Riordan ha rivelato che Netflix ha cancellato lo sviluppo del progetto.

Ora, tramite Threads, Riordan rivela che sta facendo di tutto per trovare a The Kane Chronicles una nuova casa. Purtroppo non è ancora stato stabilito nulla di preciso, ma l'autore sembra ottimista sul futuro dell'adattamento. Di seguito potete leggere il commento di Riordan: "Stiamo avendo delle buone conversazioni sui prossimi passi per un adattamento di Kane Chronicles. Non c'è ancora nulla di deciso o definitivo, ma ci sono alcune possibilità interessanti. Voglio solo farvi sapere che non ci siamo dimenticati di Carter e Sadie!"

Il successo di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo

Dopo due film poco apprezzati, l'adattamento di Percy Jackson di Riordan ha trovato una nuova casa presso Disney Plus sotto forma di serie. Le recensioni di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo sono state generalmente molto positive e la prima stagione sembra aver conquistato una buona fetta di pubblico. Il successo di questa serie potrebbe contribuire a creare interesse nel far decollare un adattamento di The Kane Chronicles, sia alla Disney che altrove.

Con la Disney che sembra aver puntato tutto su Riordan ordinando la seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, è possibile che lo streamer cerchi di espandere ulteriormente il suo rapporto con l'autore. Dal momento che la prima stagione dello show è stata un successo, potrebbe essere una mossa saggia fare di Disney Plus la casa di due dei franchise più venduti di Riordan.