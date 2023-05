Percy Jackson: confermata la data d'uscita della prima stagione su Disney+

Le riprese della prima stagione di Percy Jackson and the Olympians sono terminate da tempo, ma solo oggi è arrivata una prima conferma sulla data d'uscita in streaming su Disney+.

Aryan Simhadri, che interpreta Grover nella serie, ha condiviso una nuova immagine che conferma che gli episodi dello show esordiranno su Disney+ nel 2024. L'immagine proviene da un evento promozionale a Boston per il prossimo libro della saga di Rick Riordan, The Sun and the Star.

In una passata intervista, lo stesso interprete di Percy Jackson, Walker Scobell, aveva dichiarato che la serie sarebbe arrivata su Disney+ alla fine del 2023 o nel 2024.

Sebbene la serie sia attualmente in fase di post-produzione, Riordan era inizialmente molto ottimista su un suo debutto nel 2023, ma l'autore ha poi ritrattato suggerendo che la data di uscita più probabile sarebbe stata nel corso del 2024 a causa di altri fattori da considerare, come il calendario delle uscite dello studio e la realizzazione dei suoi "complicati" effetti visivi.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: il primo teaser della serie Disney+

Al momento, la data d'uscita già probabile è quella di febbraio o marzo 2024. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.