Per tutta la vita stasera su Rai 2, trama e cast del film con Ambra Angiolini ispirato ad una storia vera

Stasera, 27 giugno, su Rai 2, in prima serata, va in onda Per tutta la vita, commedia ispirata ad una storia vera. La pellicola è diretta da Paolo Costella. Il regista e Paolo Genovese sono gli autori della sceneggiatura a cui ha collaborato anche Antonella Lattanzi. La colonna sonora è stata composta da Lele Marchitelli. Trama, cast, recensione e trailer del lungometraggio.

Per tutta la vita: Carolina Crescentini in una scena del film

Per tutta la vita: Trama

Quattro matrimoni in discussione, quattro coppie che dovranno comprendere se sia giusto proseguire quel rapporto iniziato con una promessa diverso tempo prima.

A distanza di anni da quel "sì", i protagonisti del racconto vengono convocati da un giudice, il quale comunica loro che i rispettivi riti nuziali non sono validi, poiché il prete officiante non era affatto un vero sacerdote. Così, tutti dovrebbero rinnovare le celebrazioni, ma non v'è alcuna certezza a tal proposito.

Infatti, se qualcuno di loro è pronto senza dubbi a risposarsi, altri non ne hanno affatto intenzione. C'è chi non prova più alcun sentimento per il partner; chi ha una storia al di fuori dal rapporto con il compagno; chi pensa che alla fine vada bene così, che non serva un attestato per dare validità a un amore.

Mentre il giorno stabilito per il secondo matrimonio si avvicina inesorabilmente, tutte le coppie dovranno affrontare i loro problemi, per non sprecare quanto condiviso finora.

Per tutta la vita: Ambra Angiolini in una scena del film

Per tutta la vita: Curiosità

Per tutta la vita è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane dall'11 novembre 2021 grazie a 01 Distribution.

Renato Scarpa compare per l'ultima volta sul grande schermo, l'attore morirà il 30 dicembre 2021)

La trama del film Per tutta la vita ruota attorno a un evento realmente accaduto, suscitando nel pubblico la seguente interrogativo: qualora la vostra unione matrimoniale venisse annullata a causa di un falso prete, quale sarebbe la vostra reazione?

Per tutta la vita: Claudia Pandolfi e Filippo Nigro in una scena del film

Per tutta la vita: Attori e personaggi

Per tutta la vita: Paolo Kessisoglu e Carolina Crescentini durante una scena del film

Per tutta la vita: Recensione e trailer

La nostra recensione di Per tutta la vita