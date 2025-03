Famosa star è incinta, l'annuncio a La Volta Buona dalla Balivo: ma si tratta della mamma di Peppa Pig!

A La Volta Buona Caterina Balivo si collega con Mamma Pig per l'annuncio della gravidanza: terzo maialino in arrivo, annunciato niente di meno che su Rai 1.

Che ad annunciare la gravidanza sia una donna dello spettacolo, siamo abituati; ma che la lieta novella ce la comunichi una maialina disegnata, questo è decisamente meno comune.

Invece è quanto successo a La Volta Buona, il programma del pomeriggio condotto da Caterina Balivo su Rai 1.

Nella puntata di ieri infatti, in collegamento è intervenuta niente di meno che la mamma di Peppa Pig, star dell'animazione rivolta ai più piccoli.

Il successo di Peppa Pig

Per chi non avesse ancora avuto il piacere di farne la conoscenza, Mamma Pig è la mamma di Peppa Pig, la maialina rosa protagonista dell'omonima serie animata. Il cartone è rivolto ad un pubblico prescolare; prodotto nel Regno Unito, è diventato in breve tempo un successo a livello internazionale.

Nell'episodio della serie andato in onda ieri su Rai YoYo, dal titolo Il Grande Annuncio, Mamma Pig aveva dato la notizia ai suoi figli, spiegando che presto in famiglia sarebbe arrivato un nuovo maialino antropomorfo.

Mamma Pig ospite di Caterina Balivo

Caterina Balivo

A La Volta Buona però, Mamma Pig è intervenuta direttamente in collegamento, con la conduttrice che ha interagito con lei come con un qualsiasi ospite.

La maialina ha subito ringraziato: "Grazie dell'invito, non sono mai stata in televisione prima", poi ha dato la notizia: "Sono molto felice di dirvi che la nostra famiglia si sta allargando, avremo un altro bebè, dovrebbe nascere in estate e non vediamo l'ora".

La Balivo le ha chiesto come si sentisse: "Peppa aveva capito che nascondevamo qualcosa, è così curiosa, abbiamo dovuto dirglielo prima che esplodesse. A volte sono un po' preoccupati, ma anche emozionati".

La Balivo si è congratulata: "Non vediamo l'ora di conoscere il piccolino...o piccolina". Sul finale è anche spuntata Peppa Pig, con grande gioia della conduttrice.

Intanto, titoli di coda.