Katy Perry e Orlando Bloom nel nuovo trailer dello speciale tv di Peppa Pig

Nickelodeon ha diffuso il primo trailer del prossimo speciale tv di Peppa Pig dedicato al matrimonio. Lo speciale, composto da tre parti, vedrà la partecipazione eccezionale di Orlando Bloom e Katy Perry in occasione del 20° anniversario della serie animata.

La Perry doppierà la creatrice di abiti Ms. Leopard e Bloom doppierà il gioielliere Mr. Raccoon, che lavoreranno insieme per aiutare il signor Toro e la signora Mucca nelle loro imminenti nozze. I tre episodi andranno in onda dal 25 al 28 marzo nell'ambito della "Peppa Pig Wedding Week" di Nickelodeon. La data di uscita italiana è ancora sconosciuta.

Di seguito potete vedere il trailer con Katy Perry e Orlando Bloom:

"Peppa è così simpatica e affettuosa, e le sue storie insegnano buoni valori e integrità anche a mia figlia. È come una tazza di tè caldo in ogni momento! Come potevo dire di no? Peppa è un'icona e ho pensato di dare ai miei KatyCats la collaborazione che chiedevano da tempo!", ha dichiarato la Perry in un comunicato.

"Il fatto che io possa essere Mr. Raccoon e che possa correre in cucina facendo finta di essere Mr. Raccoon mentre lei lo guarda, la renderà felicissima", ha aggiunto Bloom.