Peppa Pig: il gruppo LEGO annuncia la collaborazione, in arrivo nuovi prodotti Duplo ed esperienze di gioco

In occasione del 20° anniversario della serie Peppa Pig, LEGO, Hasbro e Marlin Entertainments hanno annunciato una nuova collaborazione che permetterà di festeggiare l'amato personaggio della serie tv animata con nuovi progetti per i più piccoli e prodotti della linea Duplo.

I tre brand introdurranno nuovi modi per consentire ai bimbi in età prescolare di interagire con il personaggio, noto per i suoi piccoli sbuffi, le sue risatine e il suo amore per le pozzanghere di fango.

L'annuncio

Roberta Cardazzo, Design Manager presso il Gruppo LEGO, ha annunciato: "Peppa Pig è estremamente popolare e i fan LEGO ci hanno chiesto di stringere una partnership per anni, era naturale che la maialina più famosa del mondo dovesse prendere vita in set LEGO costruibili, quindi siamo entusiasti di poter finalmente realizzare questo obiettivo con lo straordinario team di Hasbro". Il comunicato prosegue: "Peppa è nota per la sua sicurezza, capacità di esprimersi e di apprendere nuove abilità. Gestisce le sfide della vita quotidiana e gli ostacoli con curiosità e fascino e ispira i bambini a essere pazienti e a imparare a condividere. I più piccoli potranno esprimere la loro creatività con i set di Peppa e inventare storie con gli iconici personaggi, mentre impareranno a prendersi cura della natura, dell'amicizia e della routine quotidiana. È stato bellissimo realizzare i prodotti di Peppa e speriamo che la nostra LEGO DUPLO PEPPA PIG porterà risate e momenti gioiosi ovunque andrà".

Nuovi prodotti ed esperienze per i più piccoli

Peppa Pig prenderà così vita per la prima volta nei prodotti LEGO sotto forma di LEGO DUPLO, oltre che in incredibili attrazioni e giostre nei parchi a tema di Merlin. Le prime verranno inaugurate quest'anno in Germania e Danimarca, inclusa l'unica area LEGO DUPLO Peppa Pig al mondo all'interno di LEGOLAND a Billund in Danimarca e il nuovissimo Peppa Pig Park a Gunzburg in Germania, situato vicino al LEGOLAND Deutschland Park. Le esperienze nel parco a tema riprodurranno i set LEGO Duplo Peppa Pig, le scene iconiche e i personaggi dello show televisivo, dando vita alle avventure di Peppa nella realtà.

Casey Collins, Presidente di Licensed Consumer Products presso Hasbro, ha spiegato: "Per 20 anni, Peppa Pig si è dedicata alla narrazione della realtà e delle prime esperienze dei bambini in età prescolare di tutto il mondo. Essendo i bambini al centro del brand, riconosciamo l'importanza di lavorare con i migliori partner del settore per offrire giocattoli ed esperienze su misura per i suoi piccoli fan. Il Gruppo LEGO e Merlin condividono l'obiettivo di Hasbro e Peppa di progettare esperienze ad hoc per i più piccoli, dando ai bambini la sicurezza di trattare ogni primo passo come una nuova avventura e di tuffarsi senza paura in tutte le pozzanghere fangose della vita".

Da quando l'amata serie tv animata è andata in onda per la prima volta nel 2004, Peppa Pig ha incoraggiato i bambini a esplorare il mondo che li circonda. Giunto alla sua decima stagione, lo show va in onda da 20 anni in oltre 180 territori. Di successo globale, il brand si connette con i consumatori attraverso ogni settore, dall'intrattenimento alla vendita al dettaglio, dai parchi a tema ai tour degli spettacoli e molto altro ancora. Scott O'Neil, CEO di Merlin Entertainments, ha concluso: "Questo è un entusiasmante passo avanti per due dei nostri iconici partner, il cui scopo è intrattenere ed educare attraverso la creatività e il gioco. Collaboriamo con il Gruppo LEGO da oltre 18 anni e il potere del marchio, oltre i confini e le epoche, non ha eguali. Siamo davvero orgogliosi di dare vita alla Peppa Pig di Hasbro con il marchio DUPLO, a cominciare dal nostro nuovo parco a tema a Gunzberg e dal nostro LEGOLAND Billund Resort, dando ai nostri ospiti la possibilità di creare ricordi indelebili e imparare attraverso il gioco".

I prodotti LEGO Duplo Peppa Pig saranno svelati prossimamente sul sito ufficiale.