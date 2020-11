Pennyworth: trailer e poster della stagione 2

Epix ha diffuso il trailer e il poster della seconda stagione di Pennyworth, seriel prequel di Batman incentrata sulle gesta del maggiordomo Alfred Pennyworth da giovane.

Pennyworth farà ritorno domenica 13 dicembre, con l'episodio della midseason fissato per il 27 dicembre. Dopo l'interruzione, la seconda parte della stagione andrà in onda su Epix nel corso del 2021.

Ecco la sinossi della seconda stagione di Pennyworth: Un anno dopo gli esplosivi eventi della prima stagione, l'Inghilterra si ritrova coinvolta in una devastante guerra civile con la potente organizzazione neofascista Raven Union, guidata da Lord Harwood, che minaccia di prendere il controllo dell'intera nazione. Londra Nord rimane una delle poche isole di resistenza al regime. Qui, nella Zona Neutrale del West End Neutral Zone, troviamo Alfred Pennyworth (Jack Bannon). Dopo anni nell'esercito inglese, il suo addestramento con la SAS ha insegnato ad Alfred un cinico ottimismo, il suo motto è aspettati il peggio, ma sapendo che puoi gestirlo. Mentre gestisce The Delaney, club di Soho in cui ferve il mercato nero e tutti sono i benvenuti al di là del loro credo politico, Alfred, insieme ai compari dell'SAS Deon "Bazza" Bashford e Wallace "Daveboy" MacDougal, va in cerca di una via d'uscita che potrebbe condurlo in America.

L'interprete di Arrow Jessica de Gouw interpreterà Melanie Troy, moglie dell'ex capitano di Alfred nelle SAS, mentre Simon Manyonda interpreterà Lucius Fox. Nel cast della seconda stagione anche James Purefoy nel ruolo del Capitano Gulliver Troy, ex Capitano della SAS, Edward Hogg in quello del dispotico Colonnello Salt e Jessye Romeo nei panni della stdentessa d'arte idealista Katie Browning.